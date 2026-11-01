Lácteos Santiago de Cuba: producir en medio de la adversidad

Para Eduardo Griñán, director general de la Empresa de Productos Lácteos de Santiago de Cuba, hablar del impacto del bloqueo en la entidad es hablar de una realidad difícil.

En la región oriental, explica, cerca del 90 % de la materia prima utilizada por la industria era importada, principalmente la leche en polvo. La provincia, añade, no es una zona lechera capaz de sustituir ese suministro.

La escasez no se limita a los ingredientes. La producción necesita electricidad y combustible para acopiar la leche, mantener la cadena de frío y transportar los productos. También requiere recursos financieros y tecnología para modernizar equipos e instalaciones. Cuando esos insumos no están disponibles, señala Griñán, las producciones se paralizan o disminuyen.

Las consecuencias, sostiene, van más allá de las cifras económicas. Los productos lácteos abastecen a consumidores especialmente vulnerables, entre ellos niños y personas mayores, y también forman parte del suministro destinado a hospitales y escuelas.

La capacidad actual de la industria, afirma, está muy por debajo de la actividad para la que fue concebida.

A la falta de insumos se suman dificultades en el sector agrícola, del que depende la agroindustria. La ganadería y la producción de frutales también se ven afectadas, lo que reduce las posibilidades de abastecer a las fábricas con materias primas nacionales.

Griñán reconoce que el país tiene problemas internos que resolver para reducir su vulnerabilidad. Aun así, destaca el esfuerzo de los trabajadores por sostener la producción con equipos antiguos. "Más que obsoletos, son necesarios, porque son los que tenemos", resume.

La industria también ha tenido que modificar sus procesos. Algunas instalaciones utilizaban amoniaco importado para la refrigeración y, ante la falta de ese producto, han migrado al freón. El cambio permite continuar trabajando, aunque limita la capacidad de producción.

En paralelo, la empresa busca alternativas energéticas. Una de sus plantas en Palma Soriano ya cuenta con una instalación solar que le permite operar de manera autónoma, sin depender de la red eléctrica. En Santiago de Cuba se trabaja en una solución similar para la pasteurizadora, la mayor fábrica de la entidad. Otras dos instalaciones dependen de grupos electrógenos y combustible convencional.

La empresa explora además nuevas vías para obtener ingresos y ampliar su actividad, como la venta en línea, la captación de divisas y proyectos de inversión extranjera. Griñán considera que las medidas de fortalecimiento económico y esas iniciativas podrían abrir oportunidades para impulsar la producción.

Mientras tanto, la prioridad es mantener en funcionamiento una industria que, pese a las limitaciones, sigue fabricando productos para una población que depende de su abastecimiento. Los trabajadores, afirma el directivo, han buscado alternativas para que la producción no se detenga.