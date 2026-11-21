No pocas generaciones de santiagueros recuerdan el avión ubicado en áreas exteriores del Palacio Provincial de Pioneros Una Flor para Camilo, al que en días recientes, un grupo de veteranos, pertenecientes a la Fuerza Aérea, la defensa antiaérea y a las tropas radio-técnicas, visitaron con el objetivo de devolverle la vida.

Ellos fueron el primer grupo enviado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far) que- por petición del gobierno angolano-, participó en la batalla de Cuito Cuanavale. La aeronave es un Caza MIG-15, cuya historia se remonta a la Guerra de Corea, cuando Estados Unidos se incorporó al conflicto con los F-86 Sabre, y los pilotos soviéticos -que apoyaban a Corea del Norte- lograron derribar varios aviones estadounidenses, gracias a que sus cazas eran más livianos.

Estas naves llegaron a Cuba a finales de 1961 y se establecieron en la Base Aérea de San Antonio de los Baños, y algunos en la de Santa Clara; también iban a Holguín para preparar a los pilotos en el reconocimiento de la zona.

El grupo aclaró que esta actividad se realiza sin fines de lucro, puesto que todo el presupuesto para las reparaciones y actividades lo ponen ellos. No obstante, animan a otras instituciones a incorporarse a la iniciativa, y a cualquiera que, como ellos, se sienta comprometido con el rescate de este avión.

“El compromiso es grande y aumenta cada vez que nos reunimos; primero fuimos seis, luego 13, y hoy ya somos 25”, declaró a Sierra Maestra, Jesús Magret Despaigne, ingeniero especialista de la aviación y miembro de grupo.

Este equipo de trabajo -además de la restauración del avión-, también lo es de apoyo en lo personal, “si alguien tiene algún problema o necesita ayuda, que sepa que puede contar con nosotros, para eso estamos también”, aseveró.

Antes de comenzar a pensar qué materiales y equipos se necesitarían para cumplir con esta colosal tarea; primero valoraron las condiciones de trabajo en el área, las que deben ser óptimas, por lo que se decidió solucionar los salideros de agua existentes en la institución, uno de estos pasaba justo por debajo de la nave. Similar situación ocurrió con la tupición de los baños del área que les proporcionaron para el desarrollo de sus actividades. Hoy entre risas y bromas, muchos reconocen su asombro al descubrir que poseen talento para la plomería.

El camino para la restauración del avión no es nada sencillo. Presenta graves daños al fuselaje, la cabina de los pilotos, las ruedas no son las indicadas para ofrecerle un apoyo firme, y la plataforma en la que descansa es inestable: “Es una ardua tarea, pero confiamos en que podremos tenerlo listo para el próximo 4 de Abril”, aseguran.

Otra iniciativa es la creación de un Círculo de Interés de Aviación, con el propósito de transmitir su sabiduría a niños y jóvenes estudiantes curiosos por la historia de esta disciplina. “Queremos enseñarles a las nuevas generaciones un poco de la historia de nuestra aviación, de la disciplina en general, para que los muchachos se interesen por ese mundo, puesto que hay cosas que no están directamente relacionadas con el avión”, aseveró Evelio Brito González, ingeniero miembro del grupo.

El curso tendrá un plan de dos periodos, de aproximadamente ocho semanas cada uno, y mostrará ejemplos de la historia, como el crimen de Barbados y el incidente donde desapareció el Comandante Camilo Cienfuegos. Se encuentran enfrascados en la elaboración de las fichas bibliográficas de sus integrantes, porque “es importante dejar plasmado todo lo que hicimos cuando estábamos activos y después”, comenta Brito González, y argumenta que esa es la huella imperecedera en esta tierra, que los demás conozcan de las proezas que realizaron con dedicación y esfuerzo.

Los años pesan, no faltan las dificultades, pero no han sido impedimento para que esos hombres se reunieran y unan sus fuerzas, forjada por la sabiduría de décadas de experiencia, y -como en aquellos tiempos-, seguir defendiendo lo que consideran justo.