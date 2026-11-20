Más de 200 trabajadores de la Salud, junto a familiares y amistades, ratificaron el compromiso que los une al bienestar de la población, al participar en una donación de sangre, como parte de las actividades en saludo a la Jornada por el Día del Trabajador de ese sector, y de BioCubaFarma, la que se extiende hasta el próximo 3 de diciembre.

En una época marcada por las dificultades y carencias; resultado del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, estas donaciones tienen un gran impacto en los casos que más la demandan, como las embarazadas, pacientes con anemia y procesos quirúrgicos complejos, entre otros.

“Con ese gesto solidario y altruista de donar sangre, se garantiza el suministro estable de hemoderivados, destinados a la atención de los pacientes no solo de aquí, puesto que también somos solidarios con los centros de otras provincias que puedan necesitarla”, declaró a Sierra Maestra la Máster Berta Cuevas Ramos, directora del Banco de Sangre Renato Guitart en la provincia.

Donar sangre no es un compromiso social, es un acto de humanidad y solidaridad; de esta forma, una persona puede salvar hasta tres individuos.

Estos héroes anónimos, que no reciben una recompensa monetaria o un agradecimiento directo, se llevan la satisfacción de saber que solo 10 minutos de su tiempo bastan para que una familia reciba la noticia de que su ser querido va a sobrevivir. Para ellos, eso es suficiente.