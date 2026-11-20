Con el compromiso de mantener su condición de centro de referencia nacional, el Centro Provincial de Medicina Deportiva (Cepromede) en territorio santiaguero alista un amplio programa de actividades para celebrar, el 5 de mayo de 2027, el aniversario 50 de su fundación.

Fundado en 1977, la institución ha evolucionado desde una pequeña simiente hasta consolidarse, en medio de complejas circunstancias, como un bastión de la salud y el movimiento atlético cubano.

El doctor Eloy Olivero Serrano, director de la institución, destacó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad cuenta hoy con más de 100 especialistas y brinda más de 25 servicios médicos enfocados en la asistencia y la rehabilitación física.

Este perfil está concebido como parte de nuestro objeto social para respaldar el alto rendimiento en todas sus categorías, a las glorias del deporte, a personas con discapacidad y a una amplia población que demanda nuestros servicios, especialmente en ortopedia y traumatología, puntualizó el directivo.

Como parte de la jornada homenaje rumbo al medio siglo de labor, el Cepromede desarrollará los días 17 y 18 de diciembre próximo su XXIX Jornada de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas en sus instalaciones y en el Hotel Deportivo, perteneciente al grupo Islazul.

El evento reunirá a profesionales del propio centro, de la Facultad de Cultura Física, de la Facultad de Rehabilitación y del Cardiocentro santiaguero, y estará consagrado a dos acontecimientos trascendentales: el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el venidero cincuentenario de la institución.

Las celebraciones culminarán oficialmente el 5 de mayo de 2027 con una gran gala político-cultural que reconocerá el esfuerzo, el sacrificio y el empeño de varias generaciones de trabajadores consagrados al desarrollo de la medicina del deporte en Cuba.