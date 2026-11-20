Fundado en 1977, la institución ha evolucionado desde una pequeña simiente hasta consolidarse, en medio de complejas circunstancias, como un bastión de la salud y el movimiento atlético cubano.
El doctor Eloy Olivero Serrano, director de la institución, destacó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad cuenta hoy con más de 100 especialistas y brinda más de 25 servicios médicos enfocados en la asistencia y la rehabilitación física.
Este perfil está concebido como parte de nuestro objeto social para respaldar el alto rendimiento en todas sus categorías, a las glorias del deporte, a personas con discapacidad y a una amplia población que demanda nuestros servicios, especialmente en ortopedia y traumatología, puntualizó el directivo.
Como parte de la jornada homenaje rumbo al medio siglo de labor, el Cepromede desarrollará los días 17 y 18 de diciembre próximo su XXIX Jornada de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas en sus instalaciones y en el Hotel Deportivo, perteneciente al grupo Islazul.
El evento reunirá a profesionales del propio centro, de la Facultad de Cultura Física, de la Facultad de Rehabilitación y del Cardiocentro santiaguero, y estará consagrado a dos acontecimientos trascendentales: el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el venidero cincuentenario de la institución.
Las celebraciones culminarán oficialmente el 5 de mayo de 2027 con una gran gala político-cultural que reconocerá el esfuerzo, el sacrificio y el empeño de varias generaciones de trabajadores consagrados al desarrollo de la medicina del deporte en Cuba.