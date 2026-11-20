Este 20 de noviembre el mundo celebra el Día Internacional de la Infancia y desde Santiago de Cuba se recuerdan las acciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en especial las vinculadas al apoyo psicoemocional para niños y niñas en emergencias

Tales acciones tuvieron momentos relevantes tras el paso del huracán Melissa, en octubre de 2025, cuando se puso en práctica una guía con labores itinerantes en comunidades impactadas por el potente evento.

A algo más de un año se aspira a que la guía se convierta, a decir de Lisy Alina Jorge Méndez, oficial de protección de la infancia de la oficina de UNICEF en Cuba, en «referente para otros desastres, para otros contextos de emergencia y que pueda ser utilizada por equipos de apoyo psicoemocional en el resto del país».

Como parte del proyecto que potencia dicho organismo internacional, unos 7 mil infantes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba recibieron acompañamiento para aprender a gestionar sus emociones en el marco de una respuesta de emergencia.

La iniciativa, que también propende el acercamiento a las familias, en virtud de su rol en la formación de niñas y niños, tiene en EncontrArTe, proyecto sociocultural con sede en Santiago de Cuba, un aliado importante.

Nairobis Correa Sánchez, coordinadora de dicho proyecto, reconoce que resulta vital fortalecer entornos protectores y espacios amigables «donde las niñas, niños y adolescentes puedan sentirse seguros, puedan retornar a la normalidad después de un proceso como un contexto de emergencia, puedan socializar abiertamente y canalizar sus emociones».

En ese empeño Correa Sánchez asegura que la ayuda de UNICEF ha sido fundamental.

«Por ejemplo, al proyecto EncontrArTe se nos había hecho un poco complicado crear estos entornos» en medio de la crisis que vive la mayor de las Antillas.

«UNICEF nos ha brindado kits de apoyo emocional que cuentan con hojas, lápices y juguetes para todas las etapas, desde primera infancia, segunda infancia y adolescencia».

Aun cuando los expertos reconocen que hay mucho por hacer en el ámbito de favorecer recursos psicoemocionales frente a situaciones de emergencia, experiencias como las de niños, niñas y adolescentes santiagueros beneficiados por las acciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, junto a otros organismos e instituciones, confirman que pueden ser participantes activos en la prevención, la protección y la recuperación ante situaciones de emergencias.