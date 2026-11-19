La Dirección General de Salud de Santiago de Cuba reconoció este 19 de noviembre a los trabajadores de Vigilancia y Lucha Antivectorial, "cuya entrega protege la vida de nuestro pueblo", según su página oficial en Facebook.

"Su quehacer fundamental en el control epidemiológico y la prevención de numerosas enfermedades los convierte en figuras fundamentales para el sistema sanitario, de ahí el tributo a esos hombres y mujeres que en cada vivienda, comunidad y centro laboral demuestran que la prevención es tarea de todos. "Gracias por su compromiso y vocación de servicio", concluye la nota.

El programa nacional para la erradicación del aedes aegypti se creo en el año 1981 y como parte de la respuesta ante la epidemia del Dengue Hemorrágico, y en el los operarios desempeñan un papel clave en el control del mosquito. Debemos apoyar esta labor con el autofocal familiar y laboral, para erradicar el vector y con él las arbovirosis.