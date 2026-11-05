BioCubaCafé inicia la entrega de kits fotovoltaicos a productores de Segundo Frente

En una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida en las zonas montañosas y estimular la producción agrícola, la empresa mixta BioCubaCafé S.A. comenzó la distribución de los primeros kits de energía solar fotovoltaica en la localidad de Los Caroes, municipio de Segundo Frente, según información de su perfil en Instagram.

El primer beneficiado fue el caficultor Ernesto Zúñiga, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antero Regalado, tras cumplir con la entrega pactada de 307 latas y media de café. Junto a Zúñiga, otros siete productores de la zona recibieron estos módulos energéticos como parte de la fase inicial del proyecto.

Durante el acto de entrega, Michele Curto, presidente de BioCubaCafé, subrayó que estos suministros responden directamente a los resultados productivos y no a una concesión asistencial. "Esto no es un regalo, es un reconocimiento al esfuerzo de quienes, en condiciones adversas, han mantenido la producción cafetalera", afirmó el directivo, añadiendo que la entrega compensa la capacidad de los trabajadores de mantener los volúmenes del grano en un escenario complejo.

Características y alcance del proyecto

Los equipos suministrados operan con un sistema de 12 voltios, diseñado específicamente para las exigencias de la vida en la montaña. Cada kit permite iluminar la vivienda, cargar dispositivos electrónicos y hacer funcionar ventiladores para refrescar las habitaciones.

La importación de estos componentes sorteó notables dificultades logísticas en el comercio marítimo internacional: procedentes de China y tras sufrir desvíos de ruta —uno de los contenedores llegó a desviarse hacia Brasil—, la carga logró arribar a territorio cubano a finales del pasado mes de septiembre.

De acuerdo con la dirección de la entidad, esta entrega inicial marca el punto de partida de un plan más ambicioso que contempla 2 000 kits similares para beneficiar a un universo de hasta 12 000 productores, condicionado al cumplimiento de las metas productivas.

Perspectivas hacia 2027

La estrategia de transición energética en el sector cafetalero proyecta una segunda fase que incluirá sistemas reforzados con un segundo panel solar, baterías adicionales y equipos de refrigeración. Asimismo, el plan integral de BioCubaCafé contempla para el año 2027 la solarización completa de las plantas despulpadoras y de la fábrica procesadora ubicada en Contramaestre.

Al cierre de la jornada, Curto reiteró la necesidad de consolidar la infraestructura productiva en medio del actual contexto económico nacional: "No se trata de bondad, se trata de las condiciones necesarias para producir café. El café es desarrollo... la calidad del café es la defensa del café", concluyó.