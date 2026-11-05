Autoridades santiagueras chequean transformaciones en comunidades

Las principales autoridades de Santiago de Cuba se desplegaron por el distrito José Martí para supervisar de cerca los planes de desarrollo que se avecinan. La Primera Secretaria del Partido en la provincia Beatriz Jonhson Urrutia y la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba, encabezaron una intensa agenda de trabajo que abarcó los consejos populares José Martí Norte y Sur.

El objetivo central del recorrido fue constatar el estado de los planteamientos relacionados con la "Misión de las Transformaciones", un programa que busca mejorar la calidad de vida de los residentes en zonas de alta densidad poblacional.

Durante la visita, la comitiva gubernamental se detuvo especialmente en los edificios altos del distrito, donde se prevé implementar un paquete de acciones constructivas y sociales. Las autoridades dialogaron con los vecinos y revisaron sobre el terreno las condiciones actuales de estas edificaciones, que representan un desafío importante para la infraestructura del municipio.

Este chequeo es vital para garantizar que las soluciones que se apliquen respondan a las necesidades reales de la población. Se trata de transformar el entorno y dignificar la vida de quienes habitan estos bloques.

El recorrido abarcó tanto la zona norte como el sur del distrito, permitiendo a las autoridades obtener una visión integral de la situación. Se espera que, tras esta evaluación, se definan los cronogramas de ejecución y los recursos destinados a las obras que se implementarán en los próximos meses.

Con este tipo de visitas, el gobierno local reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades en el proceso de transformación, asegurando que las decisiones se tomen en contacto directo con la realidad de los barrios.