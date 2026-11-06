Festival reverencia a Santiago de Cuba como ciudad creativa

Con un debate en torno al impacto y perfeccionamiento de las industrias culturales comenzó hoy el Festival Santiago Creativo 5.0, en esta urbe oriental, donde se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre.

El intercambio, desarrollado en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, propició el análisis crítico de las principales particularidades del sector cultural santiaguero y la búsqueda de alternativas para estrechar los vínculos con el turismo y el sector no estatal.

Reinier Limonta Montero, docente de la Universidad de Oriente, refirió necesario fomentar la creación de cadenas de valor a partir de las manifestaciones culturales, así como impulsar modelos de negocios no convencionales que aprovechen los proyectos socioculturales y de desarrollo local para generar sistemas de innovación, dentro del marco jurídico establecido.

Se hace necesaria la capitalización eficiente de varios sectores explotables en el ámbito cultural cubano, destacando el particular proceso de los maestros roneros, el encadenamiento productivo junto a las fábricas de instrumentos musicales de la provincia y la preocupación por parte de nuestras instituciones de concebir una política provincial encaminada a la retención del talento joven, afirmó.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Iván Barreto Reyes, vicerrector primero de la filial del Instituto Superior de Arte (ISA) en la provincia, destacó la necesidad de redimensionar el desarrollo cultural de la nación, pues, a pesar de la formación constante de recursos humanos y talento artístico, no se aprovechan plenamente los beneficios económicos que aporta ese sector.

Resaltó la creación de la licenciatura en Gestión Cultural para el Desarrollo como una de las opciones para el futuro profesional, así como a las posibilidades de superación académica mediante diplomados y maestrías.

La jornada inaugural incluyó, además, la apertura de la exposición Melodías del Alma, del artista visual Israel Tamayo, y un encuentro de congas en las inmediaciones de la Casa de la Trova, dedicado a homenajear a la agrupación Tambores de Enrique Bonne.

El programa del Festival Santiago Creativo 5.0 comprende ferias expositivas, paneles teóricos, talleres y presentaciones musicales, con la participación de artistas, emprendedores y público diverso.

La cita reverencia el quinto aniversario de la declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música, el centenario de los cantantes Enrique Bonne y Pacho Alonso, los 65 años de fundada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz.