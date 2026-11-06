Avanzan acciones para fortalecer organización laboral en Renté

La recuperación de la capacidad de generación y el mantenimiento de sus unidades constituyen prioridades para los trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, conocida como Renté, en esta ciudad, donde también se desarrollan otras acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento de la industria.

Annia Guillot Ferrer, secretaria general del buró sindical de la entidad, expresó que los principales esfuerzos se concentran en garantizar la vitalidad y sostenibilidad de las unidades generadoras.

Precisó que la unidad seis se encuentra entregando energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la tres esta en avería, mientras continúan las labores de mantenimiento en la cinco.

Paralelamente a las tareas propias de la generación eléctrica, el colectivo desarrolla un proceso de intercambio con los trabajadores sobre la Ley 189 de 2026, correspondiente al Código de Trabajo, recientemente puesto en vigor.

Según Guillot Ferrer, en las cinco unidades económicas de base se coordinan los encuentros para favorecer el conocimiento de la legislación entre los 796 afiliados al sindicato.

Asimismo, avanzan en la creación de comisiones encargadas de evaluar el convenio colectivo de trabajo y adecuarlo a las transformaciones económicas y sociales impulsadas en el país mediante las 176 medidas aprobadas.

La dirigente sindical señaló que también se trabaja en la definición de ejes temáticos, entre ellos la terciarización de servicios, como parte de las acciones dirigidas a elevar la eficiencia de la entidad.

Estos empeños, que abarcan tanto la actividad productiva como la organización laboral, forman parte de los esfuerzos del colectivo de Renté para sostener el funcionamiento de una industria estratégica para el sistema electroenergético nacional.