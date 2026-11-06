Una combatiente ejemplar

La conocí hace unos 30 años atrás. Para mí también era la Tiíta de esa hermana que la vida me otorgó. Siempre activa, ágil, dispuesta. Procedía de una familia obrera-campesina, integrada a la lucha; su abuelo, emigrado español, se incorporó a la guerra de independencia bajo las órdenes del general Rabí.

Otra generación de la familia Blanco se unió al Ejército Rebelde, ayudaba con alimentos y como guía en la Sierra; con el Triunfo de la Revolución muchos integraron el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.

La recuerdo en la primera fila entre los combatientes de la Lucha Clandestina, en las peregrinaciones en homenaje a Frank País; en la Loma del Intendente, cada 30 de Noviembre, y en cada marcha o acto patriótico que se hiciera en la ciudad, ahí estaba Yolanda Blanco Ferreiro.

Una mujer dedicada a la Revolución, al Ministerio del Interior, al Partido, y a su familia. Por eso el 28 de agosto de este año, cuando fueron condecorados algunos de los protagonistas de la fundación del Partido en ese órgano armado, allí estuvo ella, con su andador en manos, tras recuperarse de una fractura de cadera, pero firme y orgullosa.

Con sus 84 años siempre decía: “El Partido es mi vida y me mantendré en él hasta mi último aliento”. Narraba con orgullo las experiencias vividas en los inicios: “Éramos jóvenes con tremenda responsabilidad sobre los hombros, trabajamos mucho, pero al finalizar cada proceso, sentíamos la satisfacción del deber cumplido”.

Contaba a sus hijas, nietos y familiares el recuerdo de aquel 12 de enero de 1966, cuando un grupo ascendió al Pico Turquino, y se convirtió en la primera mujer del equipo en llegar; lo que dice mucho de ese empeño y energía sin límites.

El 31 de octubre dejó de existir esta hija de Santiago de Cuba, cuyos méritos, reconocimientos y trayectoria revolucionaria, traducidos en las múltiples medallas recibidas, engrandecieron su modestia y sencillez, avalada por una larga y fructífera vida. Descansa en paz Tiíta.