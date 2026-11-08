Entrega la AHS Premio Maestro de Juventudes en Santiago de Cuba

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) entregó el Premio Maestro de Juventudes al actor y profesor Dagoberto Gaínza, Premio Nacional de Teatro 2021, y al músico y compositor Rodulfo Vaillant, durante una ceremonia celebrada en el centro cultural Francisco Parra Puig, en esta ciudad.

La entrega tuvo lugar este sábado como parte del Festival Santiago Creativo 5.0, ocasión en la que Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, destacó que entregar este reconocimiento en Santiago tiene un significado especial, pues esta ciudad, cuna de tantas expresiones artísticas, es también tierra de tradiciones y talento que se renueva constantemente.

Al referirse a Gaínza, resaltó su trayectoria como actor y profesor, así como su vocación de servicio y la labor artística desarrollada en comunidades y lugares distantes; también reconoció su humildad y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones de creadores.

Sobre Vaillant, resaltó sus aportes a la música popular cubana, su labor como compositor y promotor de importantes acontecimientos culturales, además de su contribución al funcionamiento de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y del sistema institucional de la Cultura, especialmente durante su gestión al frente del Comité Provincial de esa organización.

Ambos creadores agradecieron el reconocimiento, que distingue sus respectivas trayectorias en la defensa y promoción de la cultura cubana, y reafirmaron el compromiso de continuar apoyando a las nuevas generaciones de artistas.

Como parte del Festival Santiago Creativo 5.0, la AHS en Santiago de Cuba desarrolla un programa que incluye presentaciones discográficas, encuentros entre artistas y público, descargas de música electrónica y otras propuestas dirigidas a promover la creación joven y el intercambio cultural.