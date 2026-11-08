Presentan primer disco de música electrónica de Estudios Siboney

«Entre Luces», del joven creador DJ Piango, primer fonograma de música electrónica de los Estudios Siboney, perteneciente a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), fue presentado hoy como parte del Festival Santiago Creativo 5.0.

La producción propone un recorrido musical inspirado en las inquietudes teológicas y juveniles de su autor, con una variedad de temas, que también reverencia el amplio repertorio de temas emblemáticos cubanos.

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), destacó el interés de esa organización por continuar respaldando proyectos de este tipo, que defienden la identidad cultural cubana desde las expresiones contemporáneas.

Asimismo, señaló el proceso de adaptación de la organización para aprovechar con mayor eficiencia las potencialidades de las industrias culturales y favorecer que los diferentes géneros musicales conecten con públicos cada vez más amplios.

Por su parte, Marcos Antonio Campins, presidente del Comité Organizador del Festival, resaltó la importancia de que el evento se consolide como una plataforma para que los artistas jóvenes presenten sus obras y desarrollen nuevas propuestas, en una ciudad reconocida por su patrimonio musical.

La presentación tuvo lugar en la sede de la agencia de turismo cultural Paradiso, con la presencia de autoridades provinciales y nacionales del sector, santiagueros y foráneos, quienes pudieron escuchar una muestra del fonograma.