Un encuentro con la historia de Santiago de Cuba

Los presidentes, vicepresidentes y secretarías de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba, asistieron a un encuentro con la historia de la urbe oriental.

En ocasión del 50 aniversario de la constitución de los Órganos Locales del Poder Popular, visitaron el Balcón de Velázquez, otrora fortaleza para la defensa del puerto. Luego de la destrucción del baluarte en 1870 se construyó una vivienda, en 1875 ese inmueble perteneció al Colegio Seminario Conciliar de San Basilio Magno.

El 22 de abril de 1926 el Ayuntamiento lo vende a Edwar Nathan, Cónsul del Gobierno Federal de los Estados Unidos, mientras que el terremoto del 8 de febrero de 1932 puso en ruinas la vivienda, y en enero de 1950 se aprueba el proyecto de construir el Balcón de Velázquez, en honor al fundador de la villa, el cusl estuvo a cargo del arquitecto Javier Ravelo Meneses y el 28 de abril de 1997 se efectuó la reinauguración del "Revellín del Adelantado", sitio mirador de la ciudad para recoger su historia.

Luego estuvieron en la Oficina del Conservador de la Ciudad, donde su director el Dr. C. Omar López Rodríguez, dio detalles de la edificación donde estuvo el Seminario San Basilio Magno, posteriormente el Colegio La Salle, donde edtudió Fidel, y en ocasión de su centenario se montó una exposición fotográfica sobre su presencia en el otrora centro educacional, para concluir el recorrido en la sede del Monte Sonoro, Proyecto de Desarrollo Local Son Eros.