El Ingeniero Naval Andrea Chikoli, Presidente de la Asociación de Amistad y Solidaridad Helen-Cubana de Kalamata, Grecia,"Venceremos", fue estimulado en Santiago de Cuba por ser un ejemplo de colaboración internacionalista durante casi cuatro décadas, manteniendo un vínculo inquebrantable con la Mayor de las Antillas, y en particular con esta provincia.

Así versa en la resolución del otorgamiento de la Distinción "Mausoleo de José Martí", otorgada por el Gobierno Provincial y presentada por Odexa Fuentes Medina, Coordinadora de Programas y Objetivos, en el histórico Salón de los Espejos.

Chikali organiza donativos humanitarios que incluyen, alimentos, fármacos, insumos y equipos médicos.

Su compromiso no se limita a la gestión de recursos, sino que abarca la organización de campañas de recolección en Grecia, y el acompañamiento directo a las instituciones cubanas beneficiadas, lo que evidencia un carácter solidario, asumiendo la amistad entre retos y desafíos complejos.

Como parte del agasajo, Orlando Beltrán Miniet, Secretario General de la Central se Trabajadores de Cuba, CTC, en el territorio santiaguero, le impuso la Distinción Aracelio Iglesias, concedida por el Sindicato Nacional de Transporte y Puertos.

Por otra parte, el Dr. Miguel Ángel Díaz Núñez, Director General de Salud, entregó un reconocimiento a Andrea Chikali por su sistemática muestra de solidaridad y apoyo al pueblo cubano, en especial al de Santiago de Cuba.

Al ser estimulado el Presidente de esa Asociación de Amistad de Grecia elogió el sistema social de Cuba, al que hay que defender por ser un símbolo para los pueblos del mundo.