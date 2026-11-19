La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP y su Sección de Cultura concedieron al poeta Reinaldo Cedeño Pineda el Premio Samuel Feijóo de Poesía sobre Medio Ambiente 2026, que otorga anualmente la institución para reconocer la obra de la vida de un poeta cubano que haya reflejado en sus versos la temática medioambiental.

Un jurado integrado por Carmen Serrano Coello, Alicia Abascal y Yoan Cartaya Hernández, adoptaron por unanimidad la decisión de favorecer a Cedeño Pineda “por haber creado una obra poética que recrea, desde un cuidadoso y revelador discurso lírico, la flora y la fauna de Cuba y por la calidad sostenida de su escritura, la coherencia y la huella profunda de una trayectoria que entrelaza la poesía, el periodismo y la promoción cultural”.

En su decisión, concluyó que constituye un gran compromiso ético y estético que trasciende el simple oficio, en armoniosa convergencia de poesía, narrativa, crónica y activismo cultural en pro de la identidad de la nación cubana, informó la SEAP a la Agencia Cubana de Noticias.

Cedeño Pineda, nacido en Santiago de Cuba, en 1968, periodista de profesión, además de poeta, narrador, investigador y promotor cultural, es autor de lírica que incluye, entre otros títulos, Nadie se llama tristeza, Alma de papel, Los corderos alzan la vista, Poemas del lente, Premio Hermanos Loynaz, La abeja libando sal y Tejiendo un país, mención en el Concurso Regino E. Boti.

Igualmente, el cuaderno de cuentos La edad de la insolencia, la investigación audiovisual A capa y espada, la aventura de la pantalla, la compilación La noche más larga, Memorias del huracán Sandy y varios libros con textos periodísticos, entre ellos Cartas a Saturno, El hueso en el papel, Ser periodista, ser Quijote, Las pequeñas palabras e Hijo del camino.

También posee el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021 por la obra de la vida.

La distinción Samuel Feijóo es concedida desde 2007 y, hasta la fecha, la entregaron a Roberto Manzano Díaz, Dulcila Cañizares, Alex Pausides, Jesús David Curbelo, Alpidio Alonso Grau, Waldo Leyva Portal, Ricardo Riverón Rojas, Renael González Batista, Rolando López del Amo, Pedro Péglez González, Carmen Serrano Coello, Virgilio López Lemus, Nersys Felipe, Nieves Rodríguez, Domingo Alfonso, Nancy Morejón y Lucía Muñoz Maceo.

Cedeño Pineda la recibirá, el venidero 14 de enero, en la Junta General de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Samuel Feijóo (1914-1992), escritor, poeta, dibujante, etnólogo e investigador, dirigió el Departamento de Estudios Folklóricos de la Universidad Central de Las Villas, y entre su abundante obra como etnólogo, destaca también La décima popular, Cuentos populares cubanos y Mitología cubana.