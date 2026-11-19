Este 18 de noviembre dejó de existir la Dra. Soraida Acosta Brook, quien a través de su existencia creó una huella imborrable, tanto en lo personal como en la laboral, en especial con investigaciones relacionadas con el cáncer de pulmón, enfermedad que la aquejó, pero nunca la amilanó.

Según reseña la página de Facebook del Hospital Provincial Saturnino Lora, la que comunicó su fallecimiento, desde muy joven estuvo al lado del reconocido profesor, doctor Rafael Ernesto Toirac Lamarque, en la sala Medicina Interna de ese centro asistencial, donde fue consolidando su labor, y edificando la mejor muestra de humanismo y aliento hacia sus pacientes.

A lo largo de su trayectoria profesional se destaca como Especialista de 2° Grado en Medicina Interna, Profesora Auxiliar de la Asignatura de Propedéutica y Medicina Interna, Máster en Ciencias, Presidenta Fundadora de la Cátedra Honorífica “Dr. Rafael Ernesto Toirac Lamarque in Memoriam” de Cáncer de Pulmón, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de la Sociedad de Medicina Interna de Santiago de Cuba, entre otros.

Como cosas de la vida, en 2002 enfermó de cáncer y en medio de su recuperación, su otrora consulta de Cáncer de Pulmón “se convirtió en epicentro de los Ensayos Clínicos de candidatos vacunales, hoy certificados, reconocidos y aplicados con éxito en Cuba y en el mundo. Su innegable prestigio y carisma la llevó a representar a su país y a su Alma Mater en diversos foros nacionales e internacionales, Malasia, España, Rusia”.

Entre los últimos reconocimientos, -destaca la nota- están el Premio Nacional de Investigaciones Clínicas 2025 “Dr. Pedro López Saura In memoriam” en Investigaciones Clínicas en el 1° Congreso Científico del CIGB-Biocubafarma, por su coautoría en el trabajo intitulado "Implementación de programa para la conducción de ensayos clínicos oncológicos en la atención primaria de salud en Cuba",

En el año 2022 regresó el Cáncer, pero esto no fue impedimento para que continuara salvando vidas, enseñando, investigando, y sobre todo dando una lección de resiliencia.

No hay palabras suficientes ni adecuadas para describir a esta santiaguera, que además de una excelente profesional, merece un destaque su entrega como hija, hermana, como mujer entregada a una de sus pasiones: salvar vidas. Descanse en paz, Dra Soraida.