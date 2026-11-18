Un recorrido crítico por la trayectoria artística de uno de los más relevantes escultores cubanos reúne el libro Un cimarrón a la carta: valoraciones críticas de la obra de Alberto Lescay Merencio, presentado hoy en el anfiteatro Pedro Cañas Abril, de la Universidad de Oriente, en esta ciudad.

El encuentro propició el intercambio entre ponentes y estudiantes acerca del proceso de creación del volumen, cuya cronología abarca desde los inicios de la proyección artística del creador hasta 2024.

Maciel Reyes Aguilera, máster en Ciencias y compiladora de la obra, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que el libro es resultado de varios años de trabajo conjunto, durante los cuales recopilaron críticas, catálogos y documentos sobre las primeras etapas de la producción del escultor, con el rigor académico e investigativo requerido.

La publicación comprende el período de 1968 a 2024 e incluye textos de los intelectuales Marino Wilson Jay, Jesús Cos Causse, Nancy Morejón, Miguel Barnet, Lisandro Otero y Antonio Desquirón, entre otros autores, precisó Reyes Aguilera.

Por su parte, Lescay Merencio, reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021, compartió anécdotas sobre sus inicios en el mundo del arte y explicó cómo se adentró en la escultura y las artes plásticas sin una inspiración previa, en busca de un lenguaje propio con el cual expresar su particular visión artística.

La presentación formó parte de las actividades por el aniversario 120 del natalicio del arqueólogo, restaurador, promotor cultural, escritor, crítico de arte Francisco Prat Puig, jornada iniciada el pasado 9 de noviembre y prevista hasta el día 26.