De los 16 embalses administrados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la provincia, “los mayores incrementos se concentran en los embalses de la cabecera del río Cauto
-Carlos Manuel de Céspedes y Protesta de Baraguá, ambos al 100 %-, al igual que Hatillo, Chalons, La Campana y La Majagua”, precisó Alarcón Méndez.
La directiva aseguró que los aliviaderos y cortinas funcionan adecuadamente, respondiendo a los parámetros de diseño, y que se ha laborado en varias obras ingenieras y en acciones de
restauración, por ejemplo, en el canal Sierra Maestra, en el montaje de sistemas fotovoltaicos y en el encadenamiento con actores no económicos estatalescomo la mipyme MANTHIMEC
S.U.R.L, en el mantenimiento general a la toma del “Carlos Manuel de Céspedes”.
Las presas Charco Mono y Gilbert -que abastecen al municipio de Santiago de Cuba, el más poblado del país-, no figuran entre las mayores beneficiadas; de manera general, el incremento se puede calificar como “necesario para enfrentar el periodo seco”.