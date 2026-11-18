Con las precipitaciones de los últimos días -que llegaron a ser fuertes y localmente intensas en varias localidades -, se incrementó “hasta el 95,3 %, el llenado de los embalses, lo que, con respecto a la disponibilidad del agua, nos pone en mejores condiciones”, informó Katia Alarcón Méndez, directora de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico.

De los 16 embalses administrados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la provincia, “los mayores incrementos se concentran en los embalses de la cabecera del río Cauto

-Carlos Manuel de Céspedes y Protesta de Baraguá, ambos al 100 %-, al igual que Hatillo, Chalons, La Campana y La Majagua”, precisó Alarcón Méndez.

La directiva aseguró que los aliviaderos y cortinas funcionan adecuadamente, respondiendo a los parámetros de diseño, y que se ha laborado en varias obras ingenieras y en acciones de

restauración, por ejemplo, en el canal Sierra Maestra, en el montaje de sistemas fotovoltaicos y en el encadenamiento con actores no económicos estatalescomo la mipyme MANTHIMEC

S.U.R.L, en el mantenimiento general a la toma del “Carlos Manuel de Céspedes”.

Las presas Charco Mono y Gilbert -que abastecen al municipio de Santiago de Cuba, el más poblado del país-, no figuran entre las mayores beneficiadas; de manera general, el incremento se puede calificar como “necesario para enfrentar el periodo seco”.