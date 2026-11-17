En el Consejo Popular Siboney, barrio El Refugio, en Santiago de Cuba, hay una cocina donde el sonido de la olla a presión sobre la leña cuenta una historia de resistencia cotidiana. Allí, entre el humo y el aroma de la comida, vive Reina Isabel Boizán Escalona, una mujer que durante muchísimo tiempo dirigió a la Unión de Jóvenes Comunistas en esta ciudad y que hoy escribe otra página de su vida: la del regreso a la tierra, a la comunidad y a la producción de alimentos.

No es una casualidad que su casa esté cerca de la poza de la Tomasa, un paraje vinculado a los días del asalto al Cuartel Moncada y a la granjita Siboney. La historia grande también pasa por estos caminos. Pero la historia de Reina es la de una mujer rural que aprendió de su padre campesino el valor de la siembra y que, después de recorrer la ciudad y la dirigencia juvenil, decidió volver a sus raíces.

“Para mí es un honor compartir el sentir nuestro, o mío principalmente, como mujer rural y mujer campesina. Yo vengo de esa sangre, mi padre fue un campesino”, confiesa. Ese origen no se quedó en el recuerdo: se transformó en una manera de vivir y de aportar.

A Reina la conocieron muchos jóvenes santiagueros mientras dirigía la Unión de Jóvenes Comunistas en el distrito José Martí. Antes había sido miembro del buró y atendió el sector obrero, una experiencia que le permitió crecer y comunicarse de cerca con la sociedad, sobre todo con los jóvenes trabajadores de las zonas industriales.

“Es muy bueno saber de cerca cómo hoy la juventud se proyecta en transformar un poco más la sociedad”, recuerda. Esa capacidad de liderazgo, forjada en la militancia y en el contacto con la gente, no quedó en el pasado. Ahora la pone al servicio de su comunidad, desde un patio grande, lleno de verde, donde cada pedacito de tierra cuenta.

Reina vivió la experiencia de la ciudad, pero retornó a casa. Y desde ese lugar, con las manos en la tierra, escribe una historia de superación que hoy la acerca a la producción de alimentos. No lo hace sola: lo hace pensando en su familia, en sus hijas y en las mujeres de la zona que hoy están en casa sin un vínculo laboral.

En su patio crecen cultivos de ciclo corto: pepino, lechuga, calabaza, boniato, yuca. Son alimentos que, en pocos meses, pueden llegar a la mesa de la familia. Para Reina, la autogestión de los alimentos no es solo una alternativa frente a la crisis; es una necesidad y una forma de dignificar la vida en el campo.

“No es difícil. Con mucho deseo, empeño y un poquito de práctica es posible tener resultados en la producción de alimentos”, asegura. Lo dice con la seguridad de quien aprendió desde niña que la tierra, cuando se atiende, responde.

Pero su mirada va más allá del surco. Reina quiere sumar a otras mujeres. Sabe que en la comunidad hay muchas que pueden encontrar en la siembra una vía para sentirse parte de un proyecto alimentario, para aportar y para crecer. “Creo que es un momento muy propicio para que se sumen las mujeres. Por acá es una vía para que la mujer rural sienta que puede ser parte de este proyecto”, insiste.

En su casa, entre la crianza de animales y los cultivos, Reina también enseña. A sus hijas les transmite la necesidad de vincularse, de apoyar y de buscar el autoabastecimiento familiar. “Ya que vivimos en el monte o en la zona rural, tenemos que dignificar eso”, dice.

Y lo dice con orgullo. “Yo me siento muy orgullosa de lo que hago, de lo que soy y de lo que creo que puedo aportar para el futuro”. Su mensaje a la mujer rural es sencillo, pero profundo: resistir, sembrar, compartir y no renunciar a ser parte del futuro.

Caminando por el refugio del Consejo Popular Siboney, una se reencuentra con personas que marcan la vida profesional y humana. Reina Isabel Boizán Escalona es una de ellas. Dirigió a los jóvenes, atendió el sector obrero, vivió la ciudad y regresó al campo. Hoy, desde su cocina y su patio, demuestra que el liderazgo también se ejerce con las manos en la tierra y que la mujer rural no solo alimenta a su familia: también siembra comunidad, futuro y dignidad.