La búsqueda de respuestas oportunas a los planteamientos, quejas e inquietudes de los ciudadanos centró los debates del segundo Taller de Atención a la Población, desarrollado en esta provincia con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado, y primera secretaria de la organización política en el territorio.

El encuentro reunió a directivos de Vivienda, Acueducto y alcantarillado, Trabajo y Seguridad Social, la Banca, la Fiscalía y otros organismos vinculados a la atención de las principales demandas de los santiagueros, en un contexto signado por las complejidades económicas del país.

Durante la jornada se profundizó en la evaluación de las familias con mayores necesidades para la entrega de alimentos, a partir de los ocho perfiles de vulnerabilidad establecidos a nivel nacional, así como en la atención a casos que requieren respuestas de diferentes instituciones.

Ernesto González Ojea, director general de Trabajo y Seguridad Social en Santiago de Cuba, destacó que más de 140 mil personas han sido evaluadas en la provincia como parte de este proceso de identificación de quienes necesitan asistencia alimentaria.

“Los ocho perfiles establecidos a nivel nacional permiten realizar una evaluación integral de las condiciones de las personas y las familias. En este propósito resulta fundamental la labor de los trabajadores sociales, por su vínculo directo con las comunidades y el conocimiento de las realidades que enfrentan los ciudadanos”, expresó.

El directivo señaló, además, la necesidad de fortalecer la articulación en la base entre los delegados del Poder Popular, los trabajadores sociales y otros actores comunitarios, a fin de identificar con mayor precisión a las familias en situación de vulnerabilidad y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Asimismo Johnson Urrutia insistió en la importancia de atender cada planteamiento con empatía y sensibilidad, sin perder de vista las posibilidades reales de solución.

“La atención a la población exige, ante todo, escuchar con respeto y sensibilidad, comprender las preocupaciones de las personas y asumir cada caso de manera responsable. Nuestro deber como servidores públicos es no ser indiferentes ante los problemas, dar seguimiento a los planteamientos y trabajar, con los recursos disponibles, para encontrar soluciones. Cuando estas no sean posibles de inmediato, también debemos explicarlo con claridad y mantener una comunicación con quienes acuden a nuestras instituciones. La población merece atención, respeto y respuestas oportunas”, enfatizó.

Como parte de la estrategia de seguimiento, estos talleres se desarrollarán en los nueve municipios de la provincia, así como en todos los distritos de la capital provincial, y concluirán con una sesión de carácter provincial que permitirá evaluar los resultados y las principales dificultades identificadas.

La atención a la población constituye una prioridad para la dirección del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, con especial énfasis en las personas y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. La identificación de sus necesidades, el acompañamiento desde las comunidades y la respuesta efectiva de las instituciones resultan esenciales para fortalecer la protección social y contribuir al bienestar de los santiagueros.