Miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) en la suroriental provincia santiaguera desarrollan acciones diversas como parte de las celebraciones por el 26 de noviembre, Día del Economista.

Buena parte de lo que organizan en saludo a la fecha tributa a uno de los objetivos de la Anec: la superación de profesional de su membresía.

A nivel de sesiones de base, en los diferentes centros laborales, la capacitación pone el énfasis en temas vinculados al quehacer específico de cada entidad , en busca de dar solución al llamado «banco de problemas», suerte de diagnóstico de las principales dificultades en el área contable.

Igualmente, a nivel de sedes municipales y provincial de la Anec, con acceso a los asociados y a otras personas interesadas, se programan eventos y talleres.

Entre ellos está el Taller sobre las Transformaciones Económicas y Sociales en Cuba, con énfasis en Santiago de Cuba, moderado por el Dr. C. Víctor Luis López Lescay, presidente de la Anec en la provincia.

El propósito es estimular el intercambio de ideas, el debate y las propuestas para el desarrollo local.

Destaca también en la Jornada el evento auspicia la Anec en el santiaguero municipio de Palma Soriano, el segundo en importancia de la provincia.

Los días del 26 al 28 proponen la realización de exposiciones de negocios, la socialización de experiencias y el diálogo para establecer contactos y oportunidades de colaboración en una sesión final de networking.

Otras actividades, tanto profesionales como sociales, están concebidas en el programa que saluda el Día del Economista.