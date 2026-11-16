Repondrán en el “Heredia” espectáculo dedicado a Trujillo, Los Blues y Los Kinin

El éxito de público, que represetó la función única del espectáculo “Trujillo por siempre”, de la Compañía Arcoiris, el pasado 7 de noviembre en el “Heredia” de Santiago de Cuba, determinó que las direcciones del grupo artístico y del teatro decidieran reponer la puesta escena allí, a las 10:00 horas del 19 de diciembre.

Para la nueva fecha, la presentación tendrá algunos cambios ligeros, pero en esencia serán los mismos elenco, tema y escenario, según explicó Wilfredo Aponte, director de “Arcoiris”.

Basado en la música de la Década Prodigiosa, el espectáculo fue concebido por Aponte para rendir honor a la excelente trayectoria profesional, y como docente, del maestro Sergio Trujillo Espinosa, cantante lírico santiaguero y de agrupaciones corales de la única, hasta ahora, Ciudad Creativa en la Música en el oriente de Cuba: Santiago.

Trujillo asistió a la función en su homenaje, y fue cálidamente ovacionado por el público que ocupó buena parte de la platea del “Heredia”.

También, se encontraban en el teatro de la Avenida de las Américas, y fueron congratulados, Luis González González, director del popular conjunto Los Kinin, y varios integrantes de la agrupación.

El espectáculo fue dedicado, además, a la memoria del recientemente fallecido Gerardo Mustelier Magaña, director y fundador del cuarteto Los Blues, junto al falsete Antonio Sabourni, Ñiquito; Rosendo y Anibal, todos igualmente desaparecidos.

Para el 19 de diciembre, Aponte adelantó que se mantendrá el trabajo vocal, de danza y musical que tanto gustó al público, de ahí que volverán a desfilar por el escenario del “Heredia”: Gabriel González, Yanelis Zayas, Saray Zayas, José Alejandro, Kira Escalona, Amanda Batista, Vanesa, David y los violines Cuerdas Mágicas, de la “Lauro Fuentes”; Melissa Matos, del ballet; Modas Crearte Internacional; la danza coreana JADE, de Arcoiris, y el coro David, con Daimara al frente, todo conducido por Maité.