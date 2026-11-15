Evento exaltará las artes visuales en Santiago de Cuba

El XXV Salón Provincial de Artes Plásticas Santiago Artes Visuales Experimentación exaltará lo mejor de esa manifestación cultural en este territorio suroriental.

Paula Renata Sagaró, especialista en comunicación de la Galería de Arte Universal, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el evento conocido como SAVE es convocado por el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en coordinación con el Consejo local de las Artes Plásticas.

Según afirmó, podrán concursar todos los artistas de esa arista de Santiago de Cuba, que prioricen dentro de su quehacer la experimentación.

La temática será libre, y se concursará en los géneros de pintura, escultura, grabado, fotografía, arte digital, instalación y performance, entre otros géneros.

Expresó que cada creador participará con un máximo de hasta dos obras inéditas, realizadas entre los años 2024 y 2026, que no excedan los dos metros lineales en las obras planas y tres metros cúbicos en las volumétricas.

Sagaró manifestó que el premio del salón consiste en diez mil pesos en moneda nacional, una beca de creación con un pago mensual por espacio de un año, y la realización de una exposición personal con las obras realizadas en ese espacio de tiempo.

El SAVE, uno de los espacios más esperados por los creadores visuales en Santiago de Cuba, admitirá las obras hasta el próximo 20 de noviembre y se premiará el 4 de diciembre.