Remozan escenario principal del alzamiento de Santiago de Cuba

Labores de mantenimiento se ejecutan por estos días en áreas aledañas, y en el propio museo de la lucha clandestina, otrora sede de la Policía Nacional, epicentro de la acción armada del 30 de noviembre de 1956, conocida como alzamiento de la ciudad.

Cercanos ya al aniversario 70 de aquellos acontecimientos, organizado de manera clandestina por Fidel Castro y Frank País en apoyo al desembarco del yate Granma, las labores se concentran en el remozamiento de paredes y muros exteriores del museo, así como pintura de la institución patrimonial y de inmuebles cercanos al mismo.

En las mejoras intervienen fuerzas especializadas de las empresas Mantenimiento Constructivo y Constructora de la Oficina del Conservador de la Ciudad, y deben concluir vísperas del lunes 30 de noviembre, fecha en la se celebran los 50 años de fundado el museo de la lucha clandestina.