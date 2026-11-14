Remozan escenario principal del alzamiento de Santiago de Cuba

Cercanos ya al aniversario 70 de aquellos acontecimientos, organizado de manera clandestina por Fidel Castro y Frank País en apoyo al desembarco del yate Granma, las labores se concentran en el remozamiento de paredes y muros exteriores del museo, así como pintura de la institución patrimonial y de inmuebles cercanos al mismo.
En las mejoras intervienen fuerzas especializadas de las empresas Mantenimiento Constructivo y Constructora de la Oficina del Conservador de la Ciudad, y deben concluir vísperas del lunes 30 de noviembre, fecha en la se celebran los 50 años de fundado el museo de la lucha clandestina.