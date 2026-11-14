Santiago de Cuba,

Colectivos santiagueros refuerzan seguridad y salud del trabajo

14 November 2026 Escrito por  Betty Beatòn Ruiz
Colectivos santiagueros refuerzan seguridad y salud del trabajo

Con la motivación de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que se desarrolla durante todo noviembre, en centros laborales de la provincia de Santiago de Cuba refuerzan acciones a favor de la prevención de accidentes y la protección integral de los afiliados.

 Mantener condiciones seguras e higiénicas en cada área laboral, así como elevar la conciencia y el cumplimiento riguroso de las normas de seguridad, figuran entre los objetivos de la Jornada.

Para materializarlos ejecutan tareas vinculadas a la actualización de las señaléticas, evaluación de riesgos, equipos de protección, y vigilancia de salud.

Igualmente se realizan capacitaciones en materia de planes de emergencias, prevención de desastres naturales o técnicos, creación o actualización de los comités de seguridad y salud del trabajo, así como preparación de las brigadas contra incendios.

Lo que en tal orden tiene lugar tiene como base lo establecido en la Norma Cubana 702/2009, y las resoluciones 57 y 59 de 2026.

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