Restablecen rutas hacia Matanzas y Sancti Spíritus

Las rutas que conectan a la Ciudad Héroe con las de Matanzas y Sancti Spíritus, fueron restablecidas con salidas desde la terminal de Ómnibus Nacionales, cada miércoles, en el caso de la primera; y los sábados, para la Tierra del Yayabo, informó el Delegado del Ministerio del Transporte (Mitrans), Jaime Codorniú.

Lo anterior se suma al servicio intermodal Santiago-Batabanó-Nueva Gerona, cabecera del municipio especial Isla de la Juventud, los viernes, “y a las tres salidas hacia La Habana (lunes, miércoles y viernes), la de Artemisa, los lunes; y la de San José de las Lajas, capital de Mayabeque, los jueves”, precisó el funcionario.

Para la compra de los boletos “los interesados deben hacerlo 72 horas antes de la salida en las agencias de Viajero; es importante destacar que el bloqueo de combustibles impuesto a nuestro país -tras la orden ejecutiva del 30 de enero, firmada por el Presidente Donald Trump-, ha afectado considerablemente todos los servicios, de manera significativa el interprovincial”, concluyó.