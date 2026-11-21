La jornada con la que en esta ciudad se recuerda al Dr. Francisco Prat Puig, en el aniversario 120 de su natalicio, continúa en Santiago de Cuba, hasta el venidero 26 de noviembre.

Las actividades comenzaron el pasado 9 de noviembre y se han realizado presentaciones de libros, conferencias y paneles en homenaje a Prat Puig.

También aparecen en la agenda de la jornada, temas diversos sobre la vida y obra de esta personalidad, e intervenciones de los Dr.C Yaumara López Segrera, Omar López Rodríguez, David Silveira, Tania Silveira Lescaille, María Cristina Hierrezuelo y de la Lic. Denia Ladrón de Guevara.

El día 24 los estudiantes de la carrera de Historia del Arte irán hasta el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo para un homenaje a la institución en su medio siglo de fundada.

El 26, cierre de la jornada, la Cátedra de Estudios Franco Cubanos y Caribeños Montaigne Montesquieu tiene prevista en el Centro Cultural Francisco Prat Puig, una conferencia de la Dra.C. María Cristina Hierrezuelo.