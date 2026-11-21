Las actividades comenzaron el pasado 9 de noviembre y se han realizado presentaciones de libros, conferencias y paneles en homenaje a Prat Puig.
También aparecen en la agenda de la jornada, temas diversos sobre la vida y obra de esta personalidad, e intervenciones de los Dr.C Yaumara López Segrera, Omar López Rodríguez, David Silveira, Tania Silveira Lescaille, María Cristina Hierrezuelo y de la Lic. Denia Ladrón de Guevara.
El día 24 los estudiantes de la carrera de Historia del Arte irán hasta el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo para un homenaje a la institución en su medio siglo de fundada.
El 26, cierre de la jornada, la Cátedra de Estudios Franco Cubanos y Caribeños Montaigne Montesquieu tiene prevista en el Centro Cultural Francisco Prat Puig, una conferencia de la Dra.C. María Cristina Hierrezuelo.