La FEU de Ciencias Médicas organizó un homenaje a Fidel Castro Ruz en el Hospital Provincial Saturnino Lora Torres por el centenario de su natalicio y los diez años de su fallecimiento. El programa se concibió como una revisión de su relación con la salud, la formación y el servicio comunitario.

En el encuentro se reconoció a líderes estudiantiles y se agradeció el acompañamiento de las autoridades del hospital, los profesores y los trabajadores. En estos días previos se han realizado conversatorios, exposiciones de cátedra y otros proyectos que abordaron su pensamiento y su vínculo con la práctica médica.

Además se han realizado actividades comunitarias en hospitales y Hogares Maternos, junto con la vinculación con la FEU, trasladando ese legado al terreno del servicio. Los trabajos voluntarios y las actividades de corte histórico situaron la memoria en la práctica cotidiana. La cultura y el deporte formaron parte del tributo mediante competencias de ruedas de casino y la inauguración de los Juegos Deportivos Indómitos 2026. Desde las residencias estudiantiles las brigadas desarrollaron iniciativas, y el proceso leccionario se cumplió según lo previsto.

La organización por parte de la FEU de Ciencias Médicas dio coherencia al programa: cada acción se pensó como una forma de estudiar y aplicar la idea de Fidel de que la salud y la educación son derechos y de que la formación médica debe unirse al servicio al pueblo.

Cada acción se edificó en el recuerdo a Fidel, nuestro Líder Hiostórico; las visitas a hospitales y hogares maternos y la vinculación con Salas FEU lo llevaron a la comunidad; los trabajos voluntarios y las actividades históricas lo colocaron en la práctica; la cultura y el deporte mostraron otra dimensión de la formación que impulsó; y las residencias y el proceso leccionario cerraron el círculo: prepararse también honra su legado.