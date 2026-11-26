Voluntarios de la Cruz Roja Cubana, personal del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y colaboradores de los municipios de Contramaestre y II Frente participan en el desmontaje de un almacén de campaña en II Frente, que está siendo trasladado y montado en Chivirico, municipio de Guamá.

Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro de la Filial Provincial de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba, agradeció el esfuerzo conjunto y destacó que la labor de los equipos contribuye a que los alimentos donados por el PMA lleguen a su destino de forma segura y oportuna.Arias reconoció especialmente el compromiso de los voluntarios de la Cruz Roja Cubana, el apoyo técnico del personal del PMA y el conocimiento local y la dedicación de los colaboradores municipales.

Según señaló, la coordinación entre estos grupos es fundamental para el funcionamiento de los almacenes y el desarrollo de las operaciones logísticas.

El almacén que se instalará en Chivirico será el segundo de su tipo en la zona del litoral. Arias afirmó que su puesta en marcha depende de la colaboración de todos los equipos involucrados y les expresó su reconocimiento por contribuir a que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan.