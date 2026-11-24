La experiencias exitosas de emprendedoras se exponen en el Salón Sierra Maestra del Hotel Gran Torre Santiago como parte del taller "Voz de Mujer", organizado por el Proyecto de Desarrollo Local de Consultoria en Gestión Empresarial "Zuturo"con la colaboración de la Embajada Británica en Cuba.

"Clandestina", la primera marca independiente Cubana, fue la iniciadora en La Habana de los emprendimientos en la Mayor de las Antillas, confeccionado artículos de vestir y utilitarios a partir de tejidos que reciclan como mezclilla y saco de yute, donde Idania del Río González, su creadora, y graduada del Instituto Superior de Diseño, para iniciar su actividad comercial se ubicó en demandas del mercado nacional y foraneo.

En su cartera de productos se encuentran bolsos, blusas, camisas, shores y la impresión de pullower, además tienen un espacio creativo de carpintería en La Habana Vieja.Desde el 2015 tienen una tienda en La Habana, Miami, Nueva York, Madrid en otras capitales de Europa. Residencia, independencia, humor, avances global, contemporáneo, imperfecta y resolvedoras, son los principios que rigen la marca "Clandestina".