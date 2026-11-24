El legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz está presente en el quehacer académico y científico los profesores y estudiantes de la Universidad de Oriente, y para honrar su memoria -en el X Aniversario de su fallecimiento-, a partir de hoy se cumple un amplio programa de actividades.

"La fuerza de la verdad y las ideas", es un taller que se desarrollará en el anfiteatro Pepito Tey de la sede Mella, con los paneles Fidel y la Ciencia a cargo de los doctores Fidel Alejandro Castro Smirnov y Geovanis Villalon, miembro de la Cátedra para el Estudio de la Obra y el Pensamiento de Líder Histórico de la Revolución Cubana, y director de Centro de Estudios Cubanos y Caribeños José Antonio Portuondo de la UO, respectivamente; y "Fidel y los Jóvenes en la Universidad de Oriente" con las disertaciones de los doctores Rafael Borges y Damaris Torres, profesores de de ese centro.

Para el miércoles 25, en la Plaza Julio Antonio Mella, en la sede ubicada en la Avenida de las Américas, se realizará la Vigilia Universitaria, en esa oportunidad se exhibirán fotografías de diferentes momentos de la vida obra de Fidel.

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales y hasta el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, por la Avenida Patria, se efectuará una peregrinación el 4 de diciembre donde estará la comunidad universitaria el pueblo de la urbe rememorando el último tramo de las Honras Fúnebres del Héroe del Moncada, del Yate Granma y de la Sierra Maestra.

Al llegar al camposanto se depositarán rosas en los predios del monolito que atesora sus cenizas hace una década. Bien temprano, el tributo se iniciará en Santa Ifigenia con la cereminia de cambio de Guardia de Honor en el Frente Patriótico y el depósito de una ofrenda floral.

Así se recordará el instante en que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, colocó el cofre de cedro con las cenizas de su hermano en bloque granítico hace 10 años.

Desde entonces ese sagrado sitio de la nación es de amplio peregrinar de cubanos y extranjeros para honrar su memoria.