Sábado y domingo se convirtieron en dos jornadas de contribuciones extras en colectivos laborales de la provincia santiaguera como respuesta a la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Con la motivación del 67 aniversario del primer trabajo voluntario realizado en el país, liderado por el Comandante Ernesto Guevara, en el Caney de las Mercedes, provincia de Granma, algo más de 5 mil afiliados de Santiago de Cuba se fueron al surco para impulsar siembras y cosechas, o higienizaron áreas de sus propios centros y arterias colindantes.

Entre los que aportaron a la producción agropecuaria estuvieron trabajadores de los municipios de Mella, Palma Soriano, Songo-La Maya, Contramaestre y San Luis, con movilizaciones hacia áreas agrícolas cercanas a sus entornos de residencia.

Por su parte, en la localidad cabecera de la provincia los mayores aportes estuvieron enfocados en la limpieza de los centros y de calles y avenidas.

Estos dos días de acciones productivas de forma voluntaria también tributan al plan diseñado por la CTC para saludar otro aniversario del triunfo de la Revolución.