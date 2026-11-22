El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), con sede en Santiago de Cuba, y el Proyecto Sin Estrés Resilientes (SER) convocaron a la Primera Encuesta Nacional sobre comunicación y riesgo sísmico de Cuba.

La iniciativa busca familiarizar con las percepciones, los saberes y los hábitos informativos de la población para contribuir a mejorar la gestión del peligro, de acuerdo con las bases del llamamiento.

El cuestionario trata, entre otros temas, el conocimiento general sobre los sismos, las fuentes de información a las cuales pueden acudirse, las instituciones que generan confianza y las opiniones sobre el documental “Pilón, cuando la tierra tiembla", una producción del Proyecto Sin Estrés Resilientes (SER), con el respaldo del programa de Desarrollo de Investigaciones Sismológicas Aplicadas, del Cenais.

El audiovisual, de 52 minutos de duración, es el primero sobre este tema que se produce en el país, y aporta detalles acerca de los daños materiales y humanos asociados a los sismos, considerados los eventos que mayores afectaciones han provocado en los alrededores del epicentro en la época revolucionaria, y testimonios y valoraciones de pobladores, decisores y expertos.

Pilón, cuando la tierra tiembla,fue filmado en abril del 2025 en ese costero y montañoso municipio de la provincia de Granma.

La fundación del Cenais data de 1992, aunque su nombramiento oficial correspondió a una resolución en 1999 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con el propósito de contribuir a la mitigación del riesgo sísmico en Cuba, mediante la realización de investigaciones sismológicas fundamentales y aplicadas, y su monitoreo.

La creación de un sistema de adquisición de datos constituyó uno de los resultados científicos de relevancia de la nación en 2015 y su puesta en práctica permite la obtención en tiempo real de los informes de las Estaciones Sismológicas, según especialistas del sector.

Añadieron que su radio de acción incluye las instituciones internacionales, principalmente radicadas en países cercanos del área del Caribe y otros, sobre todo Jamaica, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Islas Turcas y Caicos, y Florida.