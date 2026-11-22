La investigación sobre nuevos procesos de fermentación, el empleo de bioproductos y el desarrollo de variedades con mejores rendimientos forman parte de las acciones impulsadas por la empresa BioCubaCafé S.A. para mejorar la calidad del grano y fortalecer su proceso productivo.

Alexey Jorge Guevara, coordinador de Desarrollo e Investigación de la entidad, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que una de las principales líneas de trabajo se concentra en la fermentación del café arábico y robusta, con el propósito de obtener perfiles sensoriales diferenciados y elevar las cualidades de la bebida.

La investigación tiene mayor énfasis en el robusta, debido a la relación comercial con Lavazza, firma que utiliza café microfermentado en la elaboración de la mezcla Tierra Cuba, expresó.

Según el especialista, los ensayos comienzan en el laboratorio, donde se estudian alternativas para perfeccionar el proceso, antes de extenderlos a instalaciones productivas como las despulpadoras de Mícara, en Segundo Frente, Santiago de Cuba, y Limoncito, en El Salvador, Guantánamo.

Para avanzar en esa línea, BioCubaCafé S.A trabaja junto a los centros de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey y La Habana en el desarrollo de levaduras, mientras en este último territorio se aisló una cepa autóctona de la zona, actualmente en fase de tramitación de patente para su posterior aplicación a gran escala.

Guevara destacó que la fermentación contribuye a reducir la astringencia característica del grano, que puede resultar áspera al paladar, y a obtener una bebida más agradable, mientras que un beneficio inadecuado puede generar defectos como sabores terrosos o notas avinagradas que afectan la evaluación del producto y su comercialización en el mercado internacional.

Otra área de investigación, dijo, comprende el empleo de bioproductos destinados a la fertilización del cafeto, ámbito en el cual la empresa labora junto a la Estación Experimental Agroforestal de Tercer Frente en la evaluación y aprobación de productos como el BioBras-16, procedente de la Universidad de La Habana, y el Lebame, de la planta de Palma Soriano.

De acuerdo con Guevara, la actual cosecha presenta una elevada incidencia de la broca, asociada a los daños provocados por el huracán Melissa en 2025, cuando numerosas plantaciones quedaron cubiertas por árboles derribados y los frutos que permanecieron en ellas sirvieron de alimento a la plaga.

El establecimiento de nuevas áreas cafetaleras constituye otra prioridad de la empresa, mediante un proyecto dirigido a ofrecer beneficios a los productores interesados en ampliar sus plantaciones.

Manifestó el directivo que el acompañamiento comienza en los viveros, con asesoría para la producción de posturas y el suministro de bioinsumos y bioproductos destinados a favorecer la obtención de plantas de calidad, y continúa con el seguimiento especializado al establecimiento especializado durante el establecimiento de los cafetos en el campo.

En ese proceso, refirió, se introducen nuevas variedades, con el propósito de incrementar los rendimientos y estudiar su comportamiento en diferentes condiciones, a partir de la evaluación de la interacción entre el genotipo y el ambiente, a fin de identificar cuáles se adaptan mejor a cada zona.

Desde su creación en 2023, BioCubaCafé S.A. desarrolla líneas de investigación como parte de una estrategia orientada a elevar la calidad del café cubano, mejorar las condiciones productivas y fortalecer su competitividad comercial.