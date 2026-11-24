Garantizar el acceso a una educación integral de la sexualidad inclusiva y accesible, con atención a las necesidades de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, constituye un desafío para las instituciones educativas, sanitarias y comunitarias.

La doctora en Ciencias Lucía García, especialista en Docencia e Investigación del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), refirió a la Agencia Cubana de Noticias que este proceso debe acompañar todas las etapas de la vida, desde la primera infancia hasta la adultez, y reconocer la diversidad geográfica, cultural, sexual y social, así como las distintas condiciones de discapacidad.

En ese sentido, señaló la importancia de identificar las vulnerabilidades económicas, sociales y personales para adecuar las acciones educativas a las características de cada grupo, sin limitar el análisis a las condiciones individuales, sino también a las barreras que dificultan el aprendizaje y el ejercicio de los derechos.

García destacó que las personas con discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos que deben ser reconocidos y respetados, en correspondencia con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El trabajo también debe extenderse a las universidades, pues la educación integral de la sexualidad no puede concentrarse únicamente en la infancia y la etapa escolar, sino incluir a los jóvenes que cursan estudios superiores y pueden encontrarse igualmente en situaciones de vulnerabilidad.

Según dijo, recursos didácticos como pictogramas, imágenes acompañadas de textos sencillos y muñecos empleados en el abordaje del conocimiento del cuerpo, las relaciones y la sexualidad pueden adaptarse a diferentes escenarios, desde el trabajo con personas con discapacidad intelectual, grupos de madres y padres de personas sordas hasta la preparación de estudiantes y profesionales de la salud y la educación.

Entre los principales desafíos, la especialista mencionó las dificultades económicas y sociales, las tendencias que cuestionan la educación integral de la sexualidad, la insuficiente capacitación de los profesionales y el desconocimiento o la falta de aplicación del marco jurídico vigente.

También llamó la atención sobre los contenidos que circulan en las redes sociales sin respaldo científico y que reproducen estereotipos patriarcales y heteronormativos, con influencia en niños, adolescentes y jóvenes.

Ante esa realidad, consideró necesario fortalecer la preparación de docentes, personal sanitario, juristas, psicólogos y actores comunitarios, además de ampliar la cultura jurídica para que quienes trabajan en distintos sectores conozcan las disposiciones que protegen los derechos de cada persona.

Manifestó como fortalezas la incorporación de estos temas en programas de pregrado y posgrado, el trabajo de las cátedras universitarias de sexología y educación integral de la sexualidad, el activismo comunitario y el empleo de los medios de comunicación y las plataformas digitales para divulgar información veraz y científica.

Asimismo, insistió en la necesidad de aplicar metodologías participativas que permitan escuchar a las personas, comprender sus necesidades y construir aprendizajes de manera conjunta, sin asumir que los profesionales poseen todas las respuestas.

Desde esa perspectiva, garantizar el acceso a la educación integral de la sexualidad también contribuye a prevenir la violencia, fortalecer el respeto a la diversidad y promover relaciones basadas en la equidad y los derechos.