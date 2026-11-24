La experiencia de mujeres que impulsan proyectos empresariales y abren caminos en el sector privado centró hoy en esta ciudad el espacio de intercambio Voz de Mujer, auspiciado por el proyecto de desarrollo local Zuturo en colaboración con la Embajada Británica en Cuba.

El encuentro tuvo como invitada a Idania del Río González, graduada del Instituto Superior de Diseño Industrial y fundadora de Clandestina, reconocida como la primera marca independiente de moda en Cuba, con una propuesta que combina diseño, identidad, música y creación de comunidad.

Durante el diálogo, la emprendedora habanera compartió los desafíos de sus inicios, marcados por un entorno académico donde predominaba la presencia masculina y en el que, según comentó, la seguridad de sus compañeros al presentar sus ideas llegó a hacerla sentir insuficiente.

Señaló que Clandestina comenzó desde una tienda en el barrio de La Habana Vieja, bajo un formato poco conocido entonces y condicionado por trabas burocráticas, aunque el proyecto logró consolidarse y alcanzar un mayor desarrollo en 2016, con el respaldo de distintas empresas.

Entre los momentos significativos de su trayectoria mencionó la primera presentación de la marca, realizada en 2018 en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde participaron 50 modelos y se abrieron oportunidades de colaboración con diseñadores y otras figuras vinculadas al mundo de la moda.

Del Río González recordó también las dificultades afrontadas durante la pandemia de la COVID-19 y consideró que la apertura de las micros, pequeñas y medianas empresas, junto a otras medidas, representó un cambio importante para el desarrollo del negocio.

La empresaria señaló que, por las limitaciones para extender sus operaciones a otras provincias, la distribución de los productos se concentra actualmente en La Habana.

Al referirse a los rasgos distintivos de la marca, mencionó la resiliencia, la independencia y una identidad contemporánea, global y vinculada a la cotidianidad cubana, con una propuesta visual en la que el diseño gráfico constituye uno de sus principales pilares.

También destacó el empleo de materiales recuperados para confeccionar prendas y otros productos, práctica mediante la cual han reciclado hasta la fecha 13 toneladas de recursos procedentes de la industria cubana, entre ellos sacos de arroz, yute y mezclilla.

La fundadora adelantó que próximamente lanzarán una nueva firma, concebida para responder a los cambios experimentados por el público, aunque sin establecer un vínculo directo con Clandestina.

A su juicio, diseñar en Cuba exige trabajar en contacto con la realidad material y aprovechar los recursos disponibles, pues los creadores deben enfrentar las limitaciones sin renunciar a la búsqueda de soluciones y mejoras.

Voz de Mujer reúne en cada edición a mujeres emprendedoras con el propósito de compartir experiencias de pequeños negocios y otras formas de gestión, mediante el intercambio con figuras femeninas que han alcanzado posicionamiento en el mercado nacional.