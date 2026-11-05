CTC en Santiago de Cuba estimula conocimiento de Ley 189

Por estos días de noviembre la Central de Trabajadores de Cuba y sus 15 sindicatos en la provincia santiaguera intensifican el intercambio con quienes se desempeñan en el ámbito no estatal de la economía en aras de favorecer el estudio del Código de Trabajo, y otros procesos.

A decir de Mairelis Reyes Montes de Oca, miembro del secretariado provincial de la organización proletaria, a partir de la entrada en vigor de dicha norma (Ley 189 del 2026) en todos los colectivos se propician espacios de socialización y estudio, "y eso incluye con especial interés a los empleados en las nuevas formas de gestión, tanto trabajadores por cuenta propia como los de las micro, medianas, y pequeñas empresas (Mipyme)".

La funcionaria enfatizó que dicho momento se complementa con el diálogo para sumar afiliados, y constituir nuevas secciones sindicales.

A la par, coordinan todo cuanto tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo (CCT), atemperados a las transformaciones económicas y sociales implementadas en el país.

"Las Mipyme con más de 50 trabajadores deben elaborar su CCT, comenta Reyes Montes de Oca, es algo novedoso como otras tantas cosas que aparecen en este Código, por eso la insistencia de la CTC y sus sindicatos en el estudio del mismo por parte de lasas personas empleadas, bien sea en el sector estatal como el privado".