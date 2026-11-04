Santiago de Cuba,

Kokoyé estuvo por Camagüey

04 November 2026 Escrito por  José Emilio Oliveros Seisdedos
Kokoyé estuvo por Camagüey
Foto: Kokoyé

La Compañía Folclórica Kokoyé, de Santisgo de Cuba, estuvo de gira artistica por la ciudad de Camagüey con una caluda acogida por la caludad interpretativa de sus danzas.

Durante tres intensas presentaciones en el Teatro Avellaneda cautivaron el cariño de los hijos de Ignacio Agramonte, evidenciado en losbaplausos y ovaciones recibidas después de las funciones.

Como parte del programa los integrantes de la agrupación parrticipsron en encuentros que enriquecieron la visita sobre todo con el colectivo de Fraternidad Ogboní Aborigen de Cuba.

Muy especial fue la contagiosa celebración de la Rumba en la emblemática Plaza del Gallo, de la villa Camagüeyana, logrando el deleite del público amante de ese género danzario.

Uns vez más Kokoyé hizo gala de su trabajo artístico en defensa de la preservación y promoción de la cultura popular tradicional y de las raíces africanas y caribeñas.

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