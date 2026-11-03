Incrementa Santiago sus conexiones aéreas

El Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba, a pesar de las condiciones extremas de déficit de combustible para habilitar los aviones, informó su programación de vuelos para el cierre de la temporada de verano y el inicio de la de invierno.

La dirección de la terminal aérea anuncia un total de 38 operaciones semanales, que mantendrán -durante la temporada invernal-, sus conexiones con importantes destinos nacionales e internacionales.

Entre los programados, se encuentran los internacionales hacia Jamaica, República

Dominicana, Estados Unidos, y el nacional con La Habana. Estos vuelos contribuyen a mantener la comunicación aérea de Santiago de Cuba, facilitando los viajes familiares, comerciales y turísticos.

En medio de las dificultades que enfrenta la aviación en Cuba, de la que nuestra provincia no está exenta, se continúa apostando por consolidarla como un destino reconocido por su historia, cultura, tradiciones y hospitalidad.

La dirección de la entidad señala que los itinerarios y frecuencias pueden tener modificaciones, por lo que se recomienda confirmar cada vuelo con la aerolínea correspondiente, y consultar la información sobre las operaciones programadas en el canal oficial de Ecasa en Telegram: https://t.me/EcasaStgoCuba