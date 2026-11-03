El pelotón de Pepito

El 30 de noviembre de 1956 fue un hito en la historia revolucionaria del pueblo de Santiago de Cuba. Los nombres de Pepito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada, simbolizan aquella acción, primer combate armado contra la dictadura batistiana después del asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953.

Pero hay momentos, vividos y contados por los combatientes, que enriquecen los conocimientos sobre aquella gesta donde la capital oriental se vistió de verde olivo. Tengo a manos un testimonio escrito por Enrique Deulofeu Ramos y suscrito por Víctor Barcaz Martínez, dos de los 17 integrantes del grupo comandado por Pepito Tey, que tuvo a cargo la misión principal del ataque a la Estación de laa Policía Nacional, en la conocida Loma del Intendente.

Ambos combatientes están ya fallecidos. Pero recibí el documento original, de parte de Juan Deulofeu Ramos, hermano de Enrique, quien celosamente lo ha guardado.“La actividad de esta cédula- expresa el testimonio- era únicamente en acciones combativas, sus componentes debían mantener total discreción sin destacarse en conductas o enfrentamientos de ideas políticas frente al tirano Batista, o sea, no destacarse en el medio social como intransigentes con la dictadura, aparentar neutralidad, dar la impresión de una conducta apolítica y pasiva”

Aquella pequeña fuerza estaba compartida en grupos de tres, que no conocían al resto de los integrantes. Con la excepción de Pepito, Tony Alomá y César Perdomo. “Periódicamente Pepito se reunía con nosotros para actualizarnos sobre cualquier cuestión a realizar, información sobre alguna acción realizada o darnos órdenes para alguna participación”.

“Cercana ya la llegada de Fidel a Cuba, se adoptaron algunas decisiones, .como fueron: tomar las medidas a cada combatiente para la confección de los uniformes, practicar el tiro en la finca de Otero, en El Cañón, de Puerto Boniato; practicar el arme y desarme de pistolas y fusil Mendoza mexicano; requisar armas e inmovilizar al personal para tenerlo localizable”. Estas orientaciones- precisa el testimonio- se realizaron en una reunión en la casa de calle San Jerónimo Nro.115, entre Gallo y Callejón de Escudero. Allí fue donde conocimos personalmente al resto de los combatientes del grupo. Lo sorprendente fue ver allí a conocidos que ni por la mente nos pasaba que estuvieran incorporados a la lucha frontal de acciones¨.

“Una reunión con la totalidad del grupo se efectuó en la casa de la compañera Amelia Fajardo Carillo, activa revolucionaria de Santiago de Cuba, en Estrada Palma Nro. 172, altos, esquina a Sao del Indio, el 25 de noviembre de 1956. A llí se analizó el futuro de la organización para el levantamiento y la voluntariedad de la acción. Ningún compañero expresó indisposición. Allí Pepito orientó que la próxima citación sería para concentrarnos para la acción y por eso debíamos asistir preparados, por lo que pidió absoluta discreción pidiendo que no se produjeran despedidas, y que nos condujéramos con absoluta normalidad, sim crear alarma entre los familiares”

“Él día 29 de noviembre- se testimonia- a las 9 de la noche, se citó a los participantes para concentrarnos. A nuestro grupo le asignaron la casa de Pepito, situada en la calle Habana Nro. 404,entre Lacret y Estrada Palma –hoy Félix Pena-. Fuimos citados para la Placita de Crombet y de allí, por parejas, nos dirigimos a la casa mencionada, llegando con espacio de varios minutos’.

‘Pasamos a la saleta, donde se encontraba la mesa comedor pegada a la pared del fondo y encima de esta las armas y pertrechos para la acción. Mi impresión fue la de aquellas vidrieras que exibían juguetes en los Días de Reyes. Las cajas de balas de distintos calibres, las distintas armas, a un costado la pila de uniformes verde olivo que utilizaríamos con una clave en cada pieza; el mío era el t-12’. Todos pasábamos emocionados por aquella mesa, opinando sobre escoger su arma preferida; como es lógico todos escogieron el M-1 o la ametralladora Thompson. Pero Pepito explicó como sería la distribución”

Estaban ya a las puertas del combate. “A las 11 p.m. se informó sobre la acción. Todos alrededor de Pepito, que estaba sentado en el suelo, con un croquis que explicaba las misiones de cada grupo.; bajo las órdenes de Pepito estaban los jefes de grupos Otto Parellada y Francisco Cruz. Allí nos encontrábamos todos, los del grupo de Francisco Cruz estaban acuartelados en su casa, en Estrada Palma 158, entre San Antonio y Sao del Indio antiguo San Mateo”, a donde se dirigieron luego de recibir las orientaciones. El grupo de Otto no estaba allí, pues ya él le había dado las orientaciones en la casa de Emiliano Corral, en los altos de El Lido, en el reparto Terrazas’. .

El testimonio puntualiza que :’El grupo de Pepito Tey saldría inicialmente a las 6:00 de la mañana, luego se determinó que a las 7:00, en carros que garantizaría el grupo de Otto Parellada. Entraríamos por la calle General Rabí, eliminando la posta de la esquina de San Carlos, penetrando por la puerta principal de la estación de Policía a tiro limpio, parte del grupo se parapetaría en el muro del frente de la entrada, apoyando la penetración por la puerta’.

“El grupo de Paquito Cruz entraría por una imprenta al lado de la estación que tenía una puertecita al fondo, que daba al patio de la Policía, la que se encontraba clausurada y debían desarrajarla y penetrar al patio de la estación para apoyar a los invasores y el grupo de Otto Parellada y Casto Amador penetraría por el fondo de la Escuela de Artes Plásticas, antiguo Instituto Santiago, subirían a los techos y desde ahí combatirían, en caso de no poder tomar la Estación, con cocteles molotov, quemar el edificio.“

¨Salimos a pie de uno en fondo por la calle Estrada Palma hacia la casa de Paquito Cruz para recoger a su grupo, conociendo por parte de los compañeros la ausencia de Paquito, que posteriormente se supo que lo habían cogido preso. Allí se encontraba la guagua del Aeropuerto con el personal de Otto y se decidió montar todos en ella¨.

¨Se dobló por Sao del Indio hasta San Félix, donde se tomaron otros dos carros; dentro de la guagua se le escapó un tiro a alguien, hiriendo a sedal en un pié a Emiliano Corral. Por todo el trayecto se iban gritando consignas ¡Viva la Revolución! ¡Viva Fidel! !Abajo Batista! ¡Fidel llegó a Cuba!. Los autos parecían erizos con todas las armas fuera de las ventanillas. En el trayecto por las calles, el pueblo, unos daban vivas, las viejitas se asomaban, todas salían de sus casas para saludarnos, se vivieron momentos de alegría y fervor revolucionario”.

¨Se afirma que en los varios cambios de carros, se ligaron compañeros de los distintos grupos, con Otto participaron compañeros de Pepito y viceversa. Allí hubo una variante del plan original de Pepito. Antes de subir la Escalinata le pregunté si no íbamos por arriba y me dijo que ahora sería por aquí. Y de inmediato subió. Al llegar a la acera de Santa Rita, donde termina la escalera, hace un disparo, cruza la calle en diagonal hacia el muro de enfrente; Tony se para en la esquina para disparar, lo alerto a que se moviera, que lo iban a joder; todo eso fue rápido, los que íbamos detrás y al lado de Pepito, cruzamos la calle en diagonal en forma de abanico, separados uno del otro, las posiciones que llevábamos eran: Pepito, Enrique, Padrón y al extremo Barcaz¨.

¨De inmediato que llegamos al final de la Escalinata, el fuego fue tremendo, además de una ametralladora situada en el corredor del piso de arriba de la Estación de Policía nos disparaba, lo que pasó fue que las primeras ráfagas dieron alto, en el anuncio lumínico de la farmacia de la esquina de Santa Rita y Padre Pico¨.

En la acera de enfrente, pegado al muro, cae herido en una pierna Luis Padrón, le aviso a Pepito y viene a auxiliarlo. Entre los tres queremos cargarlo y Pepito plantea que lo cubramos Barcaz y yo; él trata de trasladarlo hacia el botiquín que se encuentra a una cuada, en la casa de las hermanas Atala. Continuamos disparando y los disparos del enemigo se hacían más efectivos, me obligaron a trasladarme en varias ocasiones de posición, ya que en tres ocasiones me picaron las balas cerca de la cabeza”.

¨El tiempo transcurrido no puedo precisarlo. Pudieron ser 10, 15 o 20 minutos cuando Padrón me llama: ¡Mataron a Pepito! ¡Mataron a Pepito!. Miro y ya estaba agonizando, llamo a Barcaz y se lo informo, trato de llegar al lugar, pero el muro es muy bajo en esa posición, lo que me obliga a regresar a un mejor lugar. Ya en ese momento el policía que estaba en la garita salía a mirar, lo que nos permitía dispararle, pero yo de incauto pensaba darle un tiro con una pistola. Al ver nuestra situación acordamos retirarnos hacia la Escalinata, lo que hice yo primero y Barcaz después. Y cual fue nuestro asombro al ver a Tony boca arriba, muerto y nadie por allí. Deduzco que yo. al pasar delante de él, en ese mismo lugar cayó¨.

¨Bajamos la Escalinata y caminamos por Santa Lucía sin encontrar rastro de otros compañeros. Al alertarnos los vecinos de que ya el ejército estaba por Corona, entramos en la casa de un vecino llamado Camilo Clavel, en Santa Lucía 157, entre Corona y Padre Pico,el que nos cobijó, dio ropa, y así salimos”.

Dejo para el final una parte importante de este testimonio: la composición del grupo bajo el mando directo de Pepito Tey . Se .afirma que eran 17 integrantes, cuyos nombres se relacionan. Pero, antes del combate, hubo exclusiones.

Pepito explicó la ausencia, por razones humanitarias al tener varios hijos pequeños, de Armando Ruiz, el cual fue enviado , como pretexto,a una misión en el interior de la provincia. Otra ausencia fue la de Salvador Pascual Salcedo, quien, por una indisciplina, fue excluido y enviado a una misión fuera de Santiago de Cuba. Exactamente siete meses después, Salvador cayó en combate junto a Josué País y Floro Bistel, en el propio Santiago de Cuba.

¨Luego de la reunión del 29 de noviembre por la noche, hubo otras dos bajas: las de Santiago Montes de Oca y Jorge Boursac, quienes pidieron permiso para ir a sus casas y no regresaron. También fue baja Francisco Esteves, quien planteó que no aguantaba más y no quería crear una situación difícil. Pepito lo entendió y autorizó, le dijo que se cambiara y fuera para su casa sin hablar con nadie. Justo es decir que este compañeró, luego de la acción, dio protección, atención y ropa de civil a muchos combatientes. Y en su casa se guardaron armas y uniformes e inmediatamente gestionó trasladarlas y salvarlas para la lucha futura¨. Así lo afirma el testimonio.

Quedaban, pues, 12 combatientes. Ellos fueron: José Tey Sant-Blancart (Pepito), Antonio Alomá Serrano (Tony), César Perdomo Bestard, Víctor Barcaz Martínez, Enrique Deulofeu Ramos, Arnoldo Domínguez González, Modesto Castro Rodríguez (El Gallego), Wilbrardo Rodríguez Badel (Wipe) Francisco Rodríguez Magdariaga (Tato), Eduardo Fontanills Castillo ( Ito), Juan Vivero Ferre, y Pedro García Lupiañez´

Estos fueron los participantes en el combate del 30 de noviembre, como parte del grupo de Pepito.