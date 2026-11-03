Fortalecen gestión de calidad en terminales portuarias de Santiago

El perfeccionamiento de los procesos empresariales, la seguridad laboral y la eficiencia en los servicios fueron hoy el eje central de la Jornada de la Calidad de Terminales Portuarias Santiago de Cuba S. A.

Jorge Ramis, jefe del Grupo de Aseguramiento de la Producción del sector de carga general del puerto, expresó que los talleres sobre el Sistema de Gestión de la Calidad propician el intercambio de experiencias acerca de la aplicación de las normas internacionales y su incidencia en los resultados de la entidad.

Durante la jornada se presentaron trabajos relacionados con el mejoramiento de los procesos internos y se reconoció a los participantes más destacados en un concurso dedicado a la gestión de la calidad.

La empresa, dijo, mantiene certificado su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 desde 2006, condición respaldada por sucesivos procesos de actualización, certificación y recertificación, en correspondencia con los cambios del entorno empresarial y organizacional.

Entre los asuntos analizados sobresalió la adecuación de los procedimientos internos a las nuevas disposiciones económicas y laborales, así como la actualización del convenio colectivo de trabajo y el fortalecimiento de las responsabilidades individuales en cada puesto.

La seguridad y salud en el trabajo también ocuparon un espacio importante en los debates, por su incidencia en la prevención de riesgos, la protección de los trabajadores y el cumplimiento de los estándares propios de la actividad portuaria.

Otro de los desafíos identificados está relacionado con el encadenamiento con actores económicos no estatales vinculados al tráfico de mercancías, lo cual exige ampliar la capacidad de respuesta de la entidad y garantizar servicios eficientes, con atención a las necesidades de los clientes.

Ramis señaló que la participación consciente de los trabajadores resulta determinante para alcanzar mejores resultados y elevar la competitividad de la empresa frente a otras instalaciones portuarias del país.

La jornada permitió reafirmar la importancia de consolidar una cultura organizacional sustentada en la calidad, la prevención y la responsabilidad colectiva, pilares para mantener la eficiencia de una actividad estratégica en el desarrollo económico nacional.