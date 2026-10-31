A las puertas el Santiago Creativo

La presentación del primer disco de música electrónica producido en los Estudios Siboney de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), y la fundación del Centro de Estudios de Gestión e Innovación para las Industrias Culturales Creativas (de la filial provincial del Instituto Superior de Arte ISA), destacan como novedades del Festival Santiago Creativo 5.0.

Bajo el lema Ciudad que crea, ciudad que crece, el evento, que cada año se realiza por esta fecha, saluda la declaración por la Unesco de Santiago de Cuba como Creativa de la Música, este 8 de noviembre en su quinto aniversario.

Desde el jueves y hasta el domingo próximos la urbe suroriental dará realce y visibilidad a varios campos creativos del arte y la cultura: música, artesanía, literatura, carnaval, gastronomía, artes visuales, acompañado de la innovación y el intercambio académico.

La savia del Festival la aporta la música, campo creativo en el que Santiago de Cuba se reconoce de excelencia nacional e internacional, y en esa misma medida será el eje central alrededor del cual se nuclean otras muchas propuestas.

De tal modo las presentaciones, descargas, conciertos, así como homenajes a músicos y agrupaciones serán el plato fuerte de la cita.

Habrá escenarios abiertos al público en la calle Heredia, el Bar Bohemio, el Mercerón Center, la Casa de la Trova, la Sala Dolores, y más, con actuaciones de congas, los Tambores de Enrique Bonne, Folkloyuma, Cocoyé, Moneda Nacional, Típico Tivolí, Banda de Conciertos, Orquesta Sinfónica, entre otros.

En el ámbito académico, y según precisiones del Dr. C. Marcos Campin Robaina, uno de los coordinadores del evento, habrá tres paneles, cuatro conferencias magistrales, una muestra expositiva y tres comisiones: Industrias culturales y creativas; Emprendimientos culturales y desarrollo comunitario; Ciencia, conciencia y gestión del conocimiento.

Convocado por la Dirección Provincial de Cultura, el Santiago Creativo se anuncia como momento para mostrar el potencial artístico y cultural de la ciudad santiaguera y la manera en que se hace tangible para goce de lugareños y visitantes.