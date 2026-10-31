Empeños diversos en termoeléctrica santiaguera

El colectivo de la termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba tiene por estos días empeños diversos que ocupan tiempo y esfuerzo a sus trabajadores y directivos.

Según precisiones de Annia Guillot Ferrer, secretaria general del buró sindical de allí, los principales empeños están puestos en dar vitalidad y sostenibilidad a las distintas unidades generadoras:

La 6, que actualmente se encuentra entregando energía al sistema; la 3, que a la hora de redactar esta información estaba en proceso de sincronización; y la 5, en la cual continúan las acciones de mantenimiento.

A la par de su misión principal marchan otras cuestiones que no dejan de ser significativas para el presente y futuro de dicha industria, popularmente conocida como Renté, nombre del sitio donde se encuentra enclavada.

“Una de ellas el intercambio en torno al Código de Trabajo que recientemente entró en vigor”, asegura Guillot Ferrer.



“En las cinco unidades económicas de base que existen se coordinan los momentos de debate de la Ley 189 del 2026, para favorecer su conocimiento por parte de los 796 afiliados.



“Junto con ello va la creación de las comisiones para evaluar el convenio colectivo de trabajo y cómo atemperarlo a las transformaciones económicas y sociales (176 medidas) que se impulsan en el país, con impacto, por supuesto, en nuestro quehacer”.



En este último orden la líder sindical comentó que avanzan en la concreción de ejes temáticos, uno de ellos la terciarización de servicios, entre otros que deben contribuir a la eficiencia de la entidad.