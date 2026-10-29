Un juicio al Bloqueo

Daniel Reyna Parga, secretario del Distrito 4 Abel Santamaría, quien se desempeñó como fiscal en el juicio , explicó que "las declaraciones recogidas mostraron cómo la medida incide en el funcionamiento de las instituciones. No se trata de relatos aislados: los testigos describieron cadenas de efectos. La falta de un insumo, de una pieza o de financiamiento detiene un servicio. Luego aparecen las consecuencias en la población. "
En salud, los testigos explicaron que el cerco limita medicamentos, equipos, reactivos y piezas de repuesto. Esa situación retrasa consultas, exámenes y operaciones. Afecta la atención a enfermos crónicos y a mujeres embarazadas. También incide en el mantenimiento de hospitales y policlínicos. No siempre se trata de la ausencia total de un producto: muchas veces el problema es el precio, el proveedor o el transporte. La política de Estados Unidos alcanza a bancos, navieras y compañías de terceros países. Eso obliga a comprar más lejos, con demoras y costos mayores.
En educación, los testimonios señalaron carencias de materiales, computadoras, conectividad y medios para el mantenimiento de escuelas. El transporte de estudiantes y profesores también sufre. La falta de combustible, neumáticos y piezas afecta la movilidad y la llegada a las aulas. Los testigos insistieron en que estos problemas no se resuelven de un día para otro. Requieren importaciones, financiamiento y proveedores que la medida complica.
Por otra parte en el tema de la alimentación y comercio, los relatos mostraron cómo las restricciones encarecen productos e insumos. La importación se vuelve más lenta y costosa. El efecto llega a la mesa, a los precios y a la disponibilidad. En transporte, la falta de combustible y repuestos golpea el movimiento de personas y mercancías. Cada sector presentó su experiencia y el público formuló preguntas.
Las familias de los combatientes fallecidos en Venezuela contaron cómo vivieron la pérdida y cómo mantienen la memoria. Esa parte del proceso vinculó la demanda del presente con una herida abierta. Al cierre quedó una idea: la denuncia se sostiene en la experiencia de los testigos y en el reclamo de los jóvenes santiagueros.