Un juicio al Bloqueo

El Parque Abel Santamaría de Santiago de Cuba fue sede del Tribunal Antimperialista convocado por la UJC en un juicio de demanda por las afectaciones del bloqueo al gobierno de los Estados Unidos, donde algunos testigos de sectores con daños por esa política comparecieron, además de los familiares de combatientes caídos en Venezuela.

Daniel Reyna Parga, secretario del Distrito 4 Abel Santamaría, quien se desempeñó como fiscal en el juicio , explicó que "las declaraciones recogidas mostraron cómo la medida incide en el funcionamiento de las instituciones. No se trata de relatos aislados: los testigos describieron cadenas de efectos. La falta de un insumo, de una pieza o de financiamiento detiene un servicio. Luego aparecen las consecuencias en la población. "

En salud, los testigos explicaron que el cerco limita medicamentos, equipos, reactivos y piezas de repuesto. Esa situación retrasa consultas, exámenes y operaciones. Afecta la atención a enfermos crónicos y a mujeres embarazadas. También incide en el mantenimiento de hospitales y policlínicos. No siempre se trata de la ausencia total de un producto: muchas veces el problema es el precio, el proveedor o el transporte. La política de Estados Unidos alcanza a bancos, navieras y compañías de terceros países. Eso obliga a comprar más lejos, con demoras y costos mayores.

En educación, los testimonios señalaron carencias de materiales, computadoras, conectividad y medios para el mantenimiento de escuelas. El transporte de estudiantes y profesores también sufre. La falta de combustible, neumáticos y piezas afecta la movilidad y la llegada a las aulas. Los testigos insistieron en que estos problemas no se resuelven de un día para otro. Requieren importaciones, financiamiento y proveedores que la medida complica.

Por otra parte en el tema de la alimentación y comercio, los relatos mostraron cómo las restricciones encarecen productos e insumos. La importación se vuelve más lenta y costosa. El efecto llega a la mesa, a los precios y a la disponibilidad. En transporte, la falta de combustible y repuestos golpea el movimiento de personas y mercancías. Cada sector presentó su experiencia y el público formuló preguntas.

Las familias de los combatientes fallecidos en Venezuela contaron cómo vivieron la pérdida y cómo mantienen la memoria. Esa parte del proceso vinculó la demanda del presente con una herida abierta. Al cierre quedó una idea: la denuncia se sostiene en la experiencia de los testigos y en el reclamo de los jóvenes santiagueros.