Perenne homenaje a Camilo Cienfuegos en Santiago de Cuba

En recordación a la vida y obra revolucionaria del ”Héroe de Yaguajay" se erigió un busto sobre un pedestal en la céntrica Plaza de Marte, obra del laureado escultor, pintor, grabador y dibujante, René Valdés Cedeño, develado el 28 de Octubre de 1964.

Tradicionalmente al conmemorar la desaparición física, del ”Hombre de la eterna sonrisa y el sombrero alón”, el pueblo santiaguero se reune en ese sitio para honrar su memoria y salir en peregrinación hasta el Paseo Marítimo de la urbe oriental y lanzar flores al mar en gesto de agradecimiento a su trayectoria en las luchas por la soberanía de la nación.

Ese busto tiene la particularidad que su creador nos presenta a Camilo sin sombrero y con su copiosa barba.

Es así que con esa obra escultórica también se perpetuan las dos visitas realizadas a la urbe oriental por el expedicionario del Yate Granma, Combatiente del Ejército Rebelde y Jefe de una de las Columnas Invasoras, una el 21 de Marzo de 1959, oportunidad en que llamó a la ciudad ”Santiago Heróico”.

El ”Señor de la Vanguardia” durante la segunda estancia en la añeja villa informó de la entrega de los cuarteles convertidos en escuelas, que aquí seria la fortaleza del Moncada a Ciudad Escolar ”26 de Julio".