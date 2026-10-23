Santiago de Cuba,

El contexto epidemiológico y los infantes

23 October 2026 Escrito por 
El contexto epidemiológico y los infantes

Ante el incremento de las lluvias, y el consecuente peligro del alza de las arbovirosis y otras enfermedades, como las respiratorias agudas y las diarreicas, los especialistas llama  la atención en las edades pediátricas por ser un sector de riesgo.

Se han dado casos en los que la llegada tarde a los servicios del sistema de salud ha derivado en una estancia en las salas de terapia, incluso en desenlaces fatales, por esto se recalca la necesidad de llevar a los menores al médico ante cualquier signo de alarma.

Si su pequeño presenta dolor abdominal fuerte y mantenido, tres o más vómitos en una hora, sangrado de las mucosas, fiebre sostenida, somnolencia o irritabilidad, llévelo a un profesional de la salud para su oportuna evaluación.

 Las actuales carencias en cuanto a medicamentos han incentivado el uso de remedios naturales, pero recuerde que los tés y cocimientos son peligros en edades pediátricas, especialmente en menores de un año, pues sus sistemas hepáticos no pueden procesarlos adecuadamente.

 Los medicamentos homeopáticos están probados por laboratorios y sus cantidades son seguras para consumir, según la indicación del médico o farmacéutico.

 Cuidemos a los pequeños de casa y pongámoslo en manos  de quienes están capacitados para velar por su salud.

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Daniela Verdecia Castillo

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