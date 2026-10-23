Santiago de Cuba,

El barrio unido contra el delito

23 October 2026 Escrito por 
El barrio unido contra el delito

El compromiso de los cederistas santiagueros con la vigilancia revolucionaria y el enfrentamiento al delito fue reafirmado con la realización de Audiencias públicas en comunidades  en las que se dejó claro que la fuerza del pueblo está en la unidad, la responsabilidad compartida y la capacidad de transformar la realidad con conciencia y acción colectiva.

Según informó en su perfil de Facebook la Coordinación Provincial de la masiva organización, vecinos y representantes de las organizaciones de masas, acompañados por autoridades provinciales y municipales, se reunieron en barriadas como El Concentrado,  del consejo popular Agüero Mar Verde; San Agustín, en el Distrito José Martí; y el poblado de El Caney,  en el Distrito Frank País García, para desde la reflexión colectiva demostrar que la seguridad de la Patria comienza en el barrio.

  Como parte del llamado a la acción, a no ser indiferentes con el cuidado de lo nuestro, fueron constituidos  Destacamentos de Vigilancia Revolucionaria y se insufló nuevos aires a la tarea, misión fundacional de la organización, hoy más necesaria que nunca.

 

 

 

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Odalis Riquenes Cutiño

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