El barrio unido contra el delito

Según informó en su perfil de Facebook la Coordinación Provincial de la masiva organización, vecinos y representantes de las organizaciones de masas, acompañados por autoridades provinciales y municipales, se reunieron en barriadas como El Concentrado, del consejo popular Agüero Mar Verde; San Agustín, en el Distrito José Martí; y el poblado de El Caney, en el Distrito Frank País García, para desde la reflexión colectiva demostrar que la seguridad de la Patria comienza en el barrio.
Como parte del llamado a la acción, a no ser indiferentes con el cuidado de lo nuestro, fueron constituidos Destacamentos de Vigilancia Revolucionaria y se insufló nuevos aires a la tarea, misión fundacional de la organización, hoy más necesaria que nunca.