Resulta clave mayor preparación de juristas ante nuevo Código de Trabajo

Así trascendió este viernes durante la XVI Jornada de Ciencia e Innovación del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.

Haymara Almaguer Torres, jueza profesional suplente de este órgano, destacó que una de las principales novedades de la legislación es la inclusión de su reglamento en el propio cuerpo legal, lo que permite reunir en un solo documento disposiciones que anteriormente se encontraban dispersas.

La magistrada, especializada en las materias de trabajo, seguridad social y derecho mercantil, explicó que la norma amplía las regulaciones de la anterior Ley 116 e incorpora nuevas disposiciones que facilitan su consulta, interpretación y estudio tanto por la población como por los operadores del Derecho.

Almaguer Torres señaló que, debido a la amplitud y complejidad del texto, resulta necesario desarrollar acciones de capacitación progresivas. En ese sentido, informó sobre un primer intercambio con juristas de la provincia, realizado en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y la previsión de organizar talleres sobre trabajo y seguridad social.

Subrayó que la preparación debe extenderse a los trabajadores de los sectores estatal y privado, así como a las secciones y burós sindicales y a los empleadores, quienes necesitan conocer las nuevas disposiciones y adecuar sus actuaciones a las exigencias de la legislación.

Entre los cambios mencionó la actualización de determinadas denominaciones y requisitos, como el empleo del término persona trabajadora y la sustitución de la idoneidad demostrada por la capacidad demostrada. Asimismo, resaltó las disposiciones relacionadas con las licencias para atender a familiares y otras situaciones personales.

La jueza enfatizó también en la importancia de las regulaciones sobre los derechos colectivos del trabajo y la prevención y atención de la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

En este último aspecto, indicó que los empleadores deben garantizar los mecanismos correspondientes para tramitar esos casos dentro de las entidades antes de acudir a la vía judicial, de acuerdo con los procedimientos establecidos

Respecto a la protección de los derechos laborales, consideró fundamental que los trabajadores conozcan las disposiciones que reconocen sus derechos y establecen sus deberes y obligaciones.

En particular, recomendó prestar atención al artículo 382, referido al acceso a la vía judicial, por su importancia para conocer los procedimientos mediante los cuales pueden formularse reclamaciones ante los tribunales.

Almaguer Torres precisó que la legislación contempla igualmente las facultades de los empleadores en materia disciplinaria y las posibilidades de acudir a la vía judicial cuando exista inconformidad con determinadas decisiones adoptadas durante los procedimientos de reclamación laboral.

La especialista insistió en que el conocimiento de la nueva norma constituye una responsabilidad compartida, pues su aplicación efectiva requiere preparación, comprensión de los procedimientos y actuación conforme a los derechos y obligaciones de cada parte de la relación laboral.

El nuevo Código de Trabajo establece así un marco jurídico más amplio para regular las relaciones laborales y atender las particularidades de los diferentes sectores, con especial atención a la protección de las personas trabajadoras y al acceso a la justicia.