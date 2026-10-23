Audiencias públicas esclarecen inquietudes y convocan a combatir el delito

Durante la cita, que tuvo como eje las Transformaciones Económicas y Sociales y otros temas de interés de la comunidad, se atendieron inquietudes de la población y se explicaron aspectos relacionados con los perfiles de elegibilidad, un asunto de especial interés para los vecinos. Las autoridades reafirmaron el rumbo de las transformaciones económicas y la importancia de que la población cuente con información clara y oportuna para comprender los procesos que se desarrollan en el territorio.



El encuentro también sirvió para llamar a incrementar las acciones del movimiento “Mi Barrio X La Patria”, espacio que promueve la participación de la comunidad en la solución de sus principales problemáticas y en la defensa de los valores patrios. De igual forma, se convocó al combate masivo contra el delito y las ilegalidades dentro de la demarcación, con la participación de delegados, el sector de Trabajo, las organizaciones de masas, los combatientes y los factores de la comunidad.



Los participantes insistieron en que estos espacios permiten estrechar el vínculo entre las instituciones y los vecinos, escuchar planteamientos y articular el trabajo conjunto. La audiencia en San Agustín Alto forma parte de un ejercicio de diálogo que continuará en otras circunscripciones, con el objetivo de esclarecer dudas, reafirmar las transformaciones y fortalecer la participación ciudadana en la prevención y enfrentamiento a las ilegalidades.