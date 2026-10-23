Durante la cita, que tuvo como eje las Transformaciones Económicas y Sociales y otros temas de interés de la comunidad, se atendieron inquietudes de la población y se explicaron aspectos relacionados con los perfiles de elegibilidad, un asunto de especial interés para los vecinos. Las autoridades reafirmaron el rumbo de las transformaciones económicas y la importancia de que la población cuente con información clara y oportuna para comprender los procesos que se desarrollan en el territorio.
El encuentro también sirvió para llamar a incrementar las acciones del movimiento “Mi Barrio X La Patria”, espacio que promueve la participación de la comunidad en la solución de sus principales problemáticas y en la defensa de los valores patrios. De igual forma, se convocó al combate masivo contra el delito y las ilegalidades dentro de la demarcación, con la participación de delegados, el sector de Trabajo, las organizaciones de masas, los combatientes y los factores de la comunidad.
Los participantes insistieron en que estos espacios permiten estrechar el vínculo entre las instituciones y los vecinos, escuchar planteamientos y articular el trabajo conjunto. La audiencia en San Agustín Alto forma parte de un ejercicio de diálogo que continuará en otras circunscripciones, con el objetivo de esclarecer dudas, reafirmar las transformaciones y fortalecer la participación ciudadana en la prevención y enfrentamiento a las ilegalidades.
Audiencias públicas esclarecen inquietudes y convocan a combatir el delito
Como parte del ciclo de audiencias públicas que se desarrolla en las diferentes circunscripciones del territorio, en la comunidad de San Agustín Alto, Circunscripción 47 del Consejo Popular Agüero Mar Verde, se realizó un encuentro encabezado por la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Yaneydis Hechavarría Batista.
Durante la cita, que tuvo como eje las Transformaciones Económicas y Sociales y otros temas de interés de la comunidad, se atendieron inquietudes de la población y se explicaron aspectos relacionados con los perfiles de elegibilidad, un asunto de especial interés para los vecinos. Las autoridades reafirmaron el rumbo de las transformaciones económicas y la importancia de que la población cuente con información clara y oportuna para comprender los procesos que se desarrollan en el territorio.
Escribir un Comentario
Nacionales
-
Explican necesidad de dar continuidad al horario de verano
- Por ACN
Los ministerios de Energía y Minas (MINEM) y del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitieron una nota conjunta donde explican la decisión de dar continuidad al horario de verano, ante…Resaltó Morales Ojeda vocación cubana en la defensa de la soberanía
- Por ACN
Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó la vocación cubana de paz y la firmeza en la…
Internacionales
-
Lula pide defender soberanía brasileña en acto de campaña
- Por PL
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó hoy a defender la soberanía nacional durante una movilización en Río de Janeiro, primera parada de la jornada final de su…Comienza ensayo de vacuna contra el brote de ébola que azota África
- Por CubaSí
El primer ensayo clínico de una vacuna contra el ébola para el brote que azota a la República Democrática del Congo (RDC) comenzó el viernes, informó el director de la…
Deportes
Culturales
Opinión
Especiales